Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Edu EspiauExjugadores Real ZaragozaSupresión Programa Marroquí'Jefazo' Ibex 35Nueva Cafetería ZaragozaEliminar Cita Previa
instagramlinkedin

El aragonés Iván Azón debuta en Primera División: el Getafe se lleva tres canteranos del Real Zaragoza en 14 meses

El delantero zaragozano jugó los 17 últimos minutos del empate entre el cuadro azulón y el Celta (1-1)

Iván Azón, con la camiseta del Getafe.

Iván Azón, con la camiseta del Getafe. / GETAFE CF

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

Otro jugador aragonés se ha sumado al listado de futbolistas que han llegado a Primera División. Se trata de Iván Azón, fichado hace apenas unas semanas por el Getafe y que el lunes disputó los 17 útimos minutos del encuentro jugado en el Coliseo entre el cuadro azulón y el Celta (1-1).

Azón entró al campo en sustitución de Satriano, autor del tanto del Getafe, que se adelantó en el marcador. Sin embargo, el equipo de Bordalás se quedó con diez por expulsión de Romero poco después de que el cuadro vigués empatara la contienda con un gol de Starfelt.

Azón contribuyó a proteger el resultado y no dispuso de ocasiones de gol. El ariete no estuvo acompañado por Francho, que no pudo disputar el encuentro al sufrir molestias. Ambos exjugadores del Real Zaragoza vuelven a compartir vestuario después de haber coincidido durante varias temporadas en el conjunto aragonés.

Noticias relacionadas y más

El Getafe ha incorporado a tres jugadores aragoneses en los 14 últimos meses. A Azón y Francho se unen Liso, que recaló en el equipo azulón el verano de 2025 si bien la entidad desestimó ejecutar la opción de compra y el canterano ha fichado este verano por el Mallorca.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Siete jugadores de la plantilla del Real Zaragoza del descenso, y un caso especial, siguen sin equipo tras finalizar el mercado de fichajes
  2. Diego González, el p...amo del Real Zaragoza: 'esto es una auténtica pasada, qué ganas tenía de vivirlo
  3. Espiau salva al Real Zaragoza en el descuento para sumar su primera victoria en Primera Federación (1-0)
  4. El nuevo destino histórico de Alberto Marí tras rescindir contrato con el Valencia: 'Llego a un club grande
  5. Sangalli cierra su llegada al Real Zaragoza, firmará un año y otro opcional por ascenso
  6. Salió el sol ante el Antequera: la crónica del Real Zaragoza-Antequera (1-0)
  7. No fastidies: la previa del Real Zaragoza-Antequera
  8. Ahora Samed Bazdar, tras su adiós al Real Zaragoza, los mete de dos en dos: otro doblete y MVP del partido

El aragonés Iván Azón debuta en Primera División: el Getafe se lleva tres canteranos del Real Zaragoza en 14 meses

El aragonés Iván Azón debuta en Primera División: el Getafe se lleva tres canteranos del Real Zaragoza en 14 meses

Edu Espiau, el delantero del Real Zaragoza da en la diana: «Es un profesional top»

Edu Espiau, el delantero del Real Zaragoza da en la diana: «Es un profesional top»

La arenga de Ibai previa al partido del Real Zaragoza ante el Antequera: "No quiero un equipo cagón"

La arenga de Ibai previa al partido del Real Zaragoza ante el Antequera: "No quiero un equipo cagón"

Marcos Cuenca, Pau Sans y el encarecimiento del precio de la titularidad en el Real Zaragoza

La sombra del Real Zaragoza persigue a cinco de sus exjugadores en Segunda: pleno de derrotas en las primeras cuatro jornadas

La sombra del Real Zaragoza persigue a cinco de sus exjugadores en Segunda: pleno de derrotas en las primeras cuatro jornadas

El colosal impacto de Marco Sangalli en el Real Zaragoza y el once ideal de Ibai Gómez

El colosal impacto de Marco Sangalli en el Real Zaragoza y el once ideal de Ibai Gómez

La fulgurante irrupción de Iker Vadillo en el Real Zaragoza: “Alguna que otra lágrima ha caído, es un luchador”

La fulgurante irrupción de Iker Vadillo en el Real Zaragoza: “Alguna que otra lágrima ha caído, es un luchador”

El Real Zaragoza va tirando: más de 50 disparos en dos partidos pero un solo gol

El Real Zaragoza va tirando: más de 50 disparos en dos partidos pero un solo gol
Tracking Pixel Contents