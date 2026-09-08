El aragonés Iván Azón debuta en Primera División: el Getafe se lleva tres canteranos del Real Zaragoza en 14 meses

Otro jugador aragonés se ha sumado al listado de futbolistas que han llegado a Primera División. Se trata de Iván Azón, fichado hace apenas unas semanas por el Getafe y que el lunes disputó los 17 útimos minutos del encuentro jugado en el Coliseo entre el cuadro azulón y el Celta (1-1).

Azón entró al campo en sustitución de Satriano, autor del tanto del Getafe, que se adelantó en el marcador. Sin embargo, el equipo de Bordalás se quedó con diez por expulsión de Romero poco después de que el cuadro vigués empatara la contienda con un gol de Starfelt.

Azón contribuyó a proteger el resultado y no dispuso de ocasiones de gol. El ariete no estuvo acompañado por Francho, que no pudo disputar el encuentro al sufrir molestias. Ambos exjugadores del Real Zaragoza vuelven a compartir vestuario después de haber coincidido durante varias temporadas en el conjunto aragonés.

El Getafe ha incorporado a tres jugadores aragoneses en los 14 últimos meses. A Azón y Francho se unen Liso, que recaló en el equipo azulón el verano de 2025 si bien la entidad desestimó ejecutar la opción de compra y el canterano ha fichado este verano por el Mallorca.