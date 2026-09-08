La arenga de Ibai previa al partido del Real Zaragoza ante el Antequera: "No quiero un equipo cagón"

La energía, la intensidad y la claridad en el mensaje marcan la personalidad de Ibai Gómez, como ha dejado bien claro el técnico del Real Zaragoza desde que llegó. Su carácter viene a ser una seña de identidad que pretende trasladar a un equipo al que exige compromiso, actitud y sangre. Un fiel reflejo de todo ello es la arenga que el preparador vasco dirigió a sus futbolistas antes de saltar al campo del Ibercaja Estadio para medirse, el sábado, al Antequera: "No se pueden escapar partidos aquí, el objetivo pasa sobre todo por lo de casa, si se escapan que sea como el otro día (en referencia al juego exhibido ante el Nástic a pesar de la derrota)", subrayó Ibai para encabezar un mensaje envuelto en energía.

"Con balón jugamos como lo que somos, un equipo grande. Vamos a ser el equipo más intenso de toda la categoría", incidió Ibai entre las directrices marcadas en el guion. "Vamos a la presión tras pérdida, vamos a juntar líneas rápido, la reestructuración, equipo solidario y recordad que gana el equipo, los goles son del equipo".

El técnico, en el vídeo publicado por el club, incluye una referencia a la afición. "Tenemos que dar a los de fuera para nos den todo lo que nos pueden dar. Ellos nos tienen que aportar y, lo que os digo siempre, personalidad", reclama Ibai, que garantiza lealtad al grupo. "Os voy a defender siempre. Si se falla no pasa nada, no quiero un equipo cagón. Tenéis condiciones de sobra para ser los mejores. Hay que creer".