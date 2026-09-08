El central del Real Zaragoza, Diego González, en el once ideal de la jornada en Primera RFEF
El zaguero es el único zaragocista en una formación sin más jugadores de equipos aragoneses
Diego González, central del Real Zaragoza, ha sido incluido en el once ideal de la segunda jornada de Primera RFEF. El zaguero blanquillo, el mejor de su equipo en el partido del pasado sábado ante el Antequera, fue clave en las dos áreas al evitar un tanto del conjunto andaluz y propiciar el tanto de la victoria zaragocista al estrellar el balón en el larguero tras rematar un centro de Jardí. El rechace acabó en el muslo de Espiau, que mandó el esférico a la red.
No hay más jugadores de equipos aragoneses en una alineación ideal completada por Ayesa, portero del Nástic; con Javier Gil (Atlético Madrileño), Moha Sanhaji (Jaén) y Rui Pedro (Pontevedra) en defensa; Javi Moreno (Murcia), Lozano (Mirandés), Pedro Benito (Cultural Leonesa) en el centro del campo y Unzueta (MIrandés) y Pau Palacín (Coria) en vanguardia.
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