Edu Espiau, el delantero del Real Zaragoza da en la diana: «Es un profesional top»

«Que el balón lo empujase un currante como Edu lo hace especial, lo sentimos todos como nuestro». Las palabras con las que Diego González celebró, en sus redes sociales, el tanto de Espiau y la victoria ante el Antequera denotan la alegría en un vestuario en el que el delantero canario es, como indica Diego, «especial».

El tanto, logrado en el último minuto, era la recompensa al trabajo silencioso de un futbolista que había saltado al campo apenas diez minutos antes en busca de ese gol que se resistía. Había acumulado méritos el Zaragoza para ello en una segunda parte marcada por la superioridad local y por las numerosas llegadas al área rival. Pero ni siquiera de penalti había sido capaz de marcar la escuadra aragonesa. Sin embargo, la conexión entre Diego, cuyo remate a centro de Jardí fue a parar a Espiau después de pegar el balón en el larguero, y el propio delantero canario desató la algarabía en el Ibercaja Estadio y en un grupo en el que Edu se hace querer. «Es una persona increíble, un trabajador incansable que siempre ayuda al grupo juegue o no», destacan desde el vestuario zaragocista para aseverar, en este sentido, que estamos ante «un profesional top».

Por eso, en el seno del Zaragoza se considera que la recompensa es merecida. «Es un tío que trabaja duro y se esfuerza mucho para mejorar y ayudar al grupo en todo lo que esté en su mano". Pero su valor va mucho más allá de su aportación sobre el césped. «Es un tío que hace grupo y siempre crea buen ambiente», cuentan compañeros de vestuario. «Es muy querido ahí dentro», añaden.

Edu se ajusta a la perfección al perfil de futbolistas pretendidos y adquiridos durante el verano. Como dijo Lalo Arantegui, director deportivo del club, en la comparecencia destinada a hacer balance del mercado estival, se ha logrado uno de los objetivos marcados: crear «un gran grupo humano» y en esa conquista, la presencia de efectivos como Edu habría sido determinante. «Este tipo de perfiles siempre son buenos porque, además de ayudar al máximo en lo que a su aportación en el campo se refiere, son chicos que también ayudan mucho en el vestuario. Jugadores de equipo que al final suman mucho de cara a conseguir el objetivo», aseguran compañeros de Espiau, que compartió su alegría con la afición a la conclusión del choque ante el Antequera. «Es un gol muy importante tanto para mí como para el equipo. Es una alegría enorme y trataré de ayudar siempre en lo que pueda. Lo dije en mi presentación: vengo a dar el máximo, a aportar y cuando el míster me dé la oportunidad, darlo todo e ir poco a poco ganándome mis minutos», declaró el canario tras el encuentro.