Marcos Cuenca, Pau Sans y el encarecimiento del precio de la titularidad en el Real Zaragoza

En el plan de plantilla que Lalo Arantegui dibujó en su cabeza y luego ejecutó en la práctica, la cantera tenía un papel relevante. Una base importante del equipo se ha conformado con jugadores jóvenes criados en la Ciudad Deportiva, que además han comenzado la Liga ocupando roles principales para Ibai Gómez.

Entre todos ellos, más el corazón zaragocista de Ander Herrera o de Rubén Díez, el objetivo de la dirección deportiva era que el Real Zaragoza 26-27 estuviera arraigado a la tierra, saliera reforzado en identidad desde el principio y contara con sentido de pertenencia. Y a nivel deportivo, sacarles rendimiento en Primera RFEF, un escalón inferior, y contribuir individualmente al objetivo colectivo.

En el debut en Tarragona, Ibai Gómez formó con cinco canteranos, incluyendo a Ander Herrera. Junto a él estrenaron la temporada desde el minuto uno Barrachina, Terrer, Pau Sans y Cuenca. Contra el Antequera hubo otros cinco en el once inicial: Ander, Terrer, Cuenca, Vadillo y Pau Sans.

Es decir, después de lo que vio durante la pretemporada, el entrenador entendió que todos ellos merecían un papel capital en el inicio de la aventura del Real Zaragoza de camino a la Segunda División. De ahí que les diera la confianza para iniciar los encuentros. Saidu y Hugo Pinilla, que también forman parte de ese grupo, todavía no han disfrutado de minutos.

La plantilla del Real Zaragoza cuenta con dos buenos jugadores por puesto para la Primera RFEF. En algunas posiciones, el nivel es bastante parejo. Quiere ello decir que la exigencia y la presión sobre los titulares va a ser importante y va a crecer en las próximas semanas. También sobre los canteranos, que deberán aumentar su productividad si quieren conservar un espacio de privilegio ganado durante las semanas de preparación.

Ibai Gómez, pensativo en el banquillo del Ibercaja Estadio. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Ander es prácticamente intocable por su pasado, su presente y su ascendencia. A Lucas Terrer le apretarán Ademo, Rubén Díez y Saidu desde el banquillo. Su nivel está siendo bueno. En el ataque, Ibai Gómez le tiene una fe ciega a Pau Sans, al que considera un jugador diferencial en la categoría. Pau respondió con tres goles en el verano. En la Liga aún no ha marcado. El tipo de juego de Marcos Cuenca, muy físico, percutidor, intenso pero algo aturullado, también convenció al técnico.

La Liga es otra historia. Se juega a otro ritmo, con otra preparación de los encuentros, con un nivel de concentración superior y sin regalar ni segundos. En competición oficial, Pau y Cuenca tendrán que mejorar. Este pasado sábado, Jaume Jardí ya pasó por el banquillo porque no estaba como debía estar. Cuando entró en el campo, se quejó como hay que quejarse: con 45 minutos notables que le deberían garantizar la titularidad en Torremolinos. El propio Jardí, Ureña o Espiau, que es perfectamente compatible con Joaquín Delgado, estarán a la que cae. Ni el propio Delgado, el fichaje estrella del verano, podrá descuidarse.

Si hasta ahora Ibai Gómez ha comenzado los encuentros como lo ha hecho es porque pensaba que era lo mejor para llegar hasta las victorias. Las dos partes tan diferenciadas frente al Antequera le abrirán un poco más los ojos y le ayudarán a tomar decisiones. El Real Zaragoza necesita reunir en el campo a los mejores jugadores el mayor tiempo posible. Sean de donde sean.