El primer derbi del Real Zaragoza en Primera RFEF ya tiene horario
El equipo de Ibai recibirá al Teruel el domingo 4 de octubre a las 21.00 horas en un encuentro televisado en abierto
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El primer derbi aragonés del Real Zaragoza en Primera RFEF ya tiene día y hora. Según ha publicado la Federación Española de Fútbol, el encuentro que enfrentará en el Ibercaja Estadio al conjunto blanquillo con el Teruel ha quedado fijado para el domingo 4 de octubre a las 21.00 horas.
El duelo, que será televisado en abierto a través de Aragón TV, corresponderá a la sexta jornada del campeonato liguero y será el tercero en casa para el Zaragoza, que, tras visitar este domingo al Juventud de Torremolinos, recibirá después al Cartagena para recibir la siguiente jornada al Ibiza.
Por su parte, la SD Huesca también jugará ese domingo 4 de octubre, aunque lo hará a las 14.15 horas en El Alcoraz frente al Europa.
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