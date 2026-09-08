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El primer derbi del Real Zaragoza en Primera RFEF ya tiene horario

El equipo de Ibai recibirá al Teruel el domingo 4 de octubre a las 21.00 horas en un encuentro televisado en abierto

Los jugadores zaragocistas aplauden a la afición al término del choque ante el Antequera.

Los jugadores zaragocistas aplauden a la afición al término del choque ante el Antequera. / Miguel Angel Gracia

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Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

El primer derbi aragonés del Real Zaragoza en Primera RFEF ya tiene día y hora. Según ha publicado la Federación Española de Fútbol, el encuentro que enfrentará en el Ibercaja Estadio al conjunto blanquillo con el Teruel ha quedado fijado para el domingo 4 de octubre a las 21.00 horas.

El duelo, que será televisado en abierto a través de Aragón TV, corresponderá a la sexta jornada del campeonato liguero y será el tercero en casa para el Zaragoza, que, tras visitar este domingo al Juventud de Torremolinos, recibirá después al Cartagena para recibir la siguiente jornada al Ibiza.

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Por su parte, la SD Huesca también jugará ese domingo 4 de octubre, aunque lo hará a las 14.15 horas en El Alcoraz frente al Europa.

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