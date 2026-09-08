La sombra del Real Zaragoza persigue a cinco de sus exjugadores en Segunda: pleno de derrotas en las primeras cuatro jornadas
Dos de ellos se han incorporado en este mercado de verano, mientras que los otros tres llevan ya varias temporadas jugando en este clásico de la categoría
Siempre se ha dicho que lejos de La Romareda, o en esta ocasión del Ibercaja Estadio, muchos de sus jugadores sacan su mejor versión. Del historial reciente resaltan los casos de Samed Bazdar, puntero goleador de su equipo en la liga belga, Francho Serrano en el Getafe, donde se está presentando en Primera y en Europa a un gran nivel, o Borja Sainz, quien despuntó en Inglaterra para el año pasado dar un paso al Porto y jugar Champions este año. Sin embargo, hay veces que el destino tiene otros planes y en vez de salir cara, sale cruz.
Hasta cinco exjugadores del Real Zaragoza cuenta el Albacete en sus filas para esta 26/27, el equipo que tiene más de estos futbolistas en toda la Segunda División. Por mucho que tres de ellos lleven ya varios años defendiendo la camiseta del conjunto manchego, los otros dos vienen de descender vestidos de blanco y en este inicio de temporada la 'sombra' que perturbó el año pasado del zaragocismo llega, de momento, hasta el Carlos Belmonte.
Rober González y Mario Soberón han sido dos fichajes a coste cero que buscan tanto complementar a los recién llegados Munir y José Corpas, como cubrir el hueco que ha podido dejar la marcha de Jefté, figura indiscutible del equipo con 14 dianas y verdugo del Real Madrid en Copa del Rey. Ambos llegaron con un descenso a Primera RFEF a sus espaldas, pero con la esperanza de dar al club todo lo que no pudieron aportar en la 25/26.
La figura de Rober fue de lo poco salvable en la plantilla zaragocista, siendo casi siempre la primera referencia en ataque y el que mejor toque de balón tenía bajo los mandos de David Navarro. No fue suficiente. Por otro lado, 'Sobe' salió del Zaragoza por la puerta de atrás tras una penosa expulsión contra el Valladolid en apenas 4 minutos de haber saltado el campo.
Los que ya se encontraban en el Albacete son Fran Gámez, asentado ya en el lateral derecho, Lluís López, excapitán de los blanquillos, y Jesús Vallejo, antiguo talento de la zaga que se marchó a los 19 años al Real Madrid en busca de cumplir sus sueños.
Cuatro de cuatro, pero en rojo...
Un pleno de derrotas de LaLiga Hypermotion marca en rojo fuego el arranque de los de Alberto González: contra el filial de la Real Sociedad y el Real Oviedo en casa, y frente a la UD Las Palmas y el Castellón (disputado ayer, 2-0) lejos de Castilla.
Lluís y Fran han sido los únicos que han arrancado los cuatro partidos desde el inicio, Soberón también ha estado presente en todos ellos, pero solo dos de titular. En el caso de Vallejo solo estuvo presente en las dos primeras jornadas contra Las Palmas y la Real 'B', mismo caso que Rober González, el nuevo portador de la '10', ausente en las dos últimas convocatorias debido a un fuerte dolor que lleva arrastrando durante estas semanas.
Penúltimos con su casillero de puntos vacío, al igual que el Ceuta de Mawuli Mensah, otro exzaragocista que no ha empezado con buen pie en su nuevo equipo. Esto es solo el comienzo de una larguísima Segunda División, pero más vale a los equipos que hayan empezado con tantos tropiezos que se levanten rápido, ya que la zona roja de la 'Hypertensiones' te amarra y no te suelta. Cuénteselo al Real Zaragoza o al Mirandés, que una vez se adentraron en ella, no pudieron salir.
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