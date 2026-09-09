César Arzo, entrenador del Juventud Torremolinos y exjugador del Real Zaragoza: "¿A quién ficharía? Igual a Ander le apetece playita..."

Tiene pinta de armarse una buena el domingo por ahí. Llega el supuesto coco de la categoría, un Zaragoza en el que usted militó durante una temporada, así que supongo que será un partido especial.

Sí, un partido muy especial. Primero, porque es un club al que le tengo muchísimo cariño y aprecio. Tengo muchos amigos y muy buenos en Zaragoza y la verdad es que será especial. Además, nos vamos a enfrentar al equipo que tiene que subir directamente, el mejor de la categoría, y será un duelo muy emocionante para todo Torremolinos. Intentaremos llenar el estadio y que haya un ambiente bonito.

¿Ya se respira algo especial por la calle o es pronto todavía?

Es pronto, porque encima coincide con la feria de Torremolinos. Estamos preparando el estadio, ha habido obras y tenemos todo listo para vestirnos de gala y quede un campo bonito donde podamos competir contra los rivales que nos toquen.

"Nos vamos a enfrentar al equipo que tiene que subir directamente, el mejor de la categoría"

Han jugado contra los filiales de Atlético y Real Madrid y ahora llega el Zaragoza. Duro comienzo.

Son tres rivales muy complicados, sí. Después de dos partidos fuera de casa contra conjuntos con jugadores excepcionales y muchísima proyección, con un modelo de juego muy ofensivo y un talento de la leche, ahora nos toca contra el equipo grande. Tenemos que pasar estos tres, cuatro, cinco partidos que no son fáciles, aunque también le digo que para nosotros no hay ningún partido cómodo, ninguno. Así como el Zaragoza va a ser el favorito de la categoría, nosotros, en cambio, vamos a tener que pelear con cada uno de los rivales.

¿Cómo se prepara un partido así?

Hemos visto los equipos de Ibai, y sabemos que son muy ofensivos y con mucho dinamismo. Ibai les hace competir al máximo, creer en la idea y la verdad es que es un gran entrenador. Y nosotros, pues con nuestras armas, sabiendo más o menos lo que nos viene aquí en nuestro campo, intentaremos frenar los vendavales del Zaragoza y si tenemos alguna opción, trataremos de materializarla, que es lo que nos ha faltado en esta última jornada. Porque hemos generado ocasiones, pero al final, si no las metes, no ganas. Y en eso estamos. Hemos estudiado al rival, y será un partido bastante complejo, porque es un equipo con muchísimos recursos, tanto por fuera como por dentro, que hace muchas cosas, y hay que estar muy preparado.

"Los equipos de Ibai son muy ofensivos y con mucho dinamismo. Les hace competir al máximo, creer en la idea y la verdad es que es un gran entrenador"

Apenas lleva un mes en el cargo, al que llegó tras la decisión del club de prescindir del entrenador y del director deportivo anteriores. ¿Cómo lo está viviendo?

En el momento en el que Marcelino, del que yo era asistente y analista, no sigue en el Villarreal, nos quedamos en el paro y yo hablé con el míster y le dije que algún día tenía que tomar la decisión de ir solo. Apareció esta oportunidad y, viendo el nivel de la categoría y de sus entrenadores, no puedes dejar pasar ocasiones así. Es verdad que ha habido un poco de inestabilidad, pero el tiempo que he tenido para trabajar lo hemos aprovechado al máximo. Nos hemos ido diez días de mini-stage a Madrid, aprovechando que los dos partidos eran allí, y hemos hecho todo lo posible para inculcar nuestro modelo de juego y nuestra manera de trabajar.

¿Qué tipo de entrenador es César Arzo?

Yo tengo una teoría: si no propones, estás muerto. Creo que lo más importante es tener un estilo y proponer realmente una idea de juego que se pueda plasmar en el campo. Soy un entrenador al que le gusta muchísimo el orden. Ibai ha sido futbolista igual que yo y sabemos lo importante que es la intensidad en cada día y la exigencia. En eso soy bastante pesado, por decirlo de alguna manera. Ya me iréis conociendo, no me gusta en absoluto describirme.

¿Cómo vivió el descenso del Zaragoza?

Creo que el Zaragoza tiene que retomar ese estilo de juego que te puede hacer campeón, y van por buen camino.

¿Empezar de cero?

No soy quién para hablar del Zaragoza, pero igual tenía que pasar una desgracia así para por fin hacer bien las cosas, remontar y que vaya todo mejor. No es una situación agradable pero hay que asumirla.

"No soy quién para hablar del Zaragoza, pero igual tenía que pasar una desgracia así para por fin hacer bien las cosas, remontar y que vaya todo mejor"

¿Lo comentaron con Marcelino?

Sí que hablamos, porque al final creo que Zaragoza como ciudad y la gente de allí te atraen mucho. Es una lástima ver el león ahí fuera de las competiciones nacionales más importantes, por supuesto.

Desde que estuvo por aquí (en 2013), nada ha ido a mejor, al contrario. Era el primer año en Segunda y de ahí no ha salido el Zaragoza, que incluso ha caído aún más bajo…

Estábamos con Luis García, teníamos a Paco Montañés, a Álvaro González, Laguardia, Paglialunga...Entonces decíamos: ‘joder, no hemos conseguido el objetivo, pero pronto vendrá, pronto vendrá’. Quién diría que 15 años después no es que no se haya subido, es que se ha descendido. Y eso en aquel momento, la verdad es que no me lo podía ni imaginar.

"A lo largo de una carrera profesional o eres muy bueno o pocas veces vas a poder vestir la camiseta de un club tan histórico y tener la suerte de poder vestir la del Zaragoza fue una de mis mejores experiencias como profesional"

¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando recuerda su temporada en el Zaragoza?

Generamos un vínculo muy importante de amistad. Eran momentos muy complicados con la directiva, pero los jugadores hicimos piña y tratamos de competir al máximo. Nos dejamos la vida en cada partido y recuerdo que al final generamos un ambiente espectacular de compañerismo. Luego recuerdo haber tenido la suerte de jugar en una Romareda a tope y vivir eso hace que te sientas único. Porque a lo largo de una carrera profesional o eres muy bueno o pocas veces vas a poder vestir la camiseta de un club tan histórico y tener la suerte de poder vestir la del Zaragoza fue una de mis mejores experiencias como profesional.

"¿Si voy a hablar con alguien de allí esta semana? Fíjese que me iba yo a La Almunia de Doña Godina a pegarme unas caracoladas de la leche con ellos… pero ahora estoy en 'stand by'. Ya hablaremos después del partido"

¿Está en contacto con alguien esta semana o mejor para la próxima?

No quiero hablar con ellos porque yo tengo que defender lo mío. Sé que me quieren decir algo, pero yo paso. Fíjese que me iba yo a La Almunia de Doña Godina a pegarme unas caracoladas de la leche con los amigos de allí… pero ahora estoy en stand by. Ya hablaremos después del partido.

"El Zaragoza se va a encontrar con un rival que va a morder en cada acción y no va a regalar un balón"

¿Qué se va a encontrar el Zaragoza en Torremolinos?

El Juventud Torremolinos es un equipo en construcción que está creciendo poquito a poco. Tenemos un campo municipal que no es muy grande, pero con unas dimensiones de terreno de juego bastante buenas para poder tener el balón. El Zaragoza se va a encontrar con un rival que va a morder en cada acción y no va a regalar un balón. Tenemos que darle mucha intensidad a cada jugada y es que no tenemos los nombres que pueden tener en plantilla otros equipos.

¿Qué le preocupa especialmente del Zaragoza? ¿A qué jugador ficharía ahora mismo si pudiera?

Hombre, como equipo, me preocupa muchísimo porque ya he dicho que es capaz de hacer muchísimas cosas, y en cuanto a jugadores, igual a Ander Herrera le apetece pasarse por aquí y playita. Lo recibiríamos súper a gusto porque aparte de que es un jugadorazo que lo ha demostrado allá donde ha ido, me parece una persona excepcional, un líder dentro y fuera del terreno de juego y tenéis suerte de tener a un jugador como él en el equipo. Como aficionado al fútbol, me alegra que esté Ander en el Zaragoza.