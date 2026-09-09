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El exjugador del Real Zaragoza que ha debutado en la Champions League: pasó sin pena ni gloria por el club blanquillo

El técnico Francesco Farioli dio entrada al exjugador zaragocista en la segunda parte del duelo contra el Manchester City

Borja Sainz celebra su gol ante el Sporting de Gijón en La Romareda.

Borja Sainz celebra su gol ante el Sporting de Gijón en La Romareda. / JAIME GALINDO

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Vanesa Lacambra

La Champions League acaba de comenzar en Europa y los mejores clubes del continente ya disputan la competición internacional más importante a nivel de clubes. Ayer se jugaron los primeros partidos de la primera ronda de la jornada 1 y uno de ellos enfrentó al Manchester City frente al Oporto, con presencia de un viejo conocido en el seno del Real Zaragoza.

El jugador es Borja Sainz, un futbolista que lleva ya un período largo consolidado en el fútbol internacional, pasando por clubes de un alto prestigio. El extremo vasco, que vistió la camiseta del club blanquillo durante la temporada 2021-22, fue suplente y entró pasada prácticamente la media hora de la segunda parte del encuentro. El técnico Francesco Farioli le dio entrada en el minuto 68 sustituyendo al brasileño William Gomes, que le está ganando la partida en el extremo derecho. El Oporto ya perdía por 0‑1 y buscaba reactivar el ataque para intentar el empate. Finalmente, el conjunto portugués cayó por 0‑2 ante el City, con dos goles de Erling Haaland, en la primera jornada de la fase de grupos.

Borja Sainz besa el trofeo de la Supertaça Cándido de Oliveira ganada por el FC Porto

Borja Sainz besa el trofeo de la Supertaça Cándido de Oliveira ganada por el FC Porto / EFE/EPA/MANUEL FERNANDO ARAUJO

Su paso por el Real Zaragoza

Borja Sainz jugó 22 minutos y dejó algunos detalles de su calidad. El extremo completó 7 pases exitosos, 1 pase clave y 3 pases al último tercio, además de varios toques en el área. El exzaragocista intentó agitar el ataque por la banda y puso algún que otro centro peligroso, mientras que estuvo preciso en la distribución, únicamente dispuso de una oportunidad para rematar a portería, pero el disparo fue defectuoso y no llegó a registrar ningún tiro entre los tres palos.

Aunque su participación no fue mediocre, sí fue correcta, en un tramo final del partido dominado por el conjunto inglés. El futbolista, que pasó por el Real Zaragoza sin demasiada repercusión —35 partidos, 3 goles, 17 como titular y 18 desde el banquillo—, llegó cedido procedente del Alavés y se marchó al Giresunspor turco antes de dar el salto a Inglaterra, donde se consolidó en la Championship como una de las figuras de su equipo.

Borja Sainz celebra un gol con el Norwich.

Borja Sainz celebra un gol con el Norwich. / NORWICH CITY FC

Minutos desde el banquillo

Su rendimiento allí le abrió las puertas del futbol portugués y del FC Porto, donde ha logrado hacerse un hueco en una plantilla de alto nivel. Con el club luso, el vasco ya ha levantado dos títulos: la Supertaça ante el Torreense, de Segunda División, y la Liga Portugal 2025‑26, su primer gran trofeo con los dragões. Aunque su evolución ha sido constante y su papel la temporada pasada en el equipo fue de los más destacados, la competencia en la banda derecha es alta y el brasileño William Gomes le ha ganado protagonismo en el inicio de temporada.

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Borja Sainz, que pasó sin pena ni gloria por La Romareda, ha encontrado en Portugal una nueva oportunidad de seguir demostrando su talento al más alto nivel. Su debut en Champions con el Porto confirma la progresión de un jugador que, tras su etapa en el Real Zaragoza ha sabido reinventarse y hacerse un hueco en el fútbol europeo.

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