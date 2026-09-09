Sem Westerveld: "El Real Zaragoza es un club mucho más grande de lo que esperaba"

El Real Zaragoza regresó ayer a los entrenamientos tras disfrutar de dos días de descanso con las buenas sensaciones dejadas por la victoria ante el Antequera. Sem Westerveld, afianzado bajo los palos del conjunto aragonés, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para analizar el momento colectivo y repasar sus primeros meses de adaptación en la capital aragonesa. "Traemos buenas sensaciones, pudimos descansar bien y empezamos una semana nueva para preparar el partido de este fin de semana", comenzó señalando el cancerbero.

Una de las claves del vestuario en este arranque de temporada está siendo la comunión con las arengas y mensajes de Ibai Gómez, cuyo vídeo antes del último choque se volvió viral entre los aficionados. Westerveld destacó la constancia del técnico en el día a día: "El míster hace eso siempre y es una energía que nos transmite a nosotros. Lo hace cada día. Si el entrenador empieza con esa fuerza, nos contagiamos de la misma energía y eso nos va a sentar muy bien esta temporada".

Preguntado sobre el reto que supone visitar este domingo el campo del Juventud Torremolinos, una plaza de dimensiones reducidas y de unos 3.000 espectadores de aforo, diferente a los estadios de mayor capacidad de la categoría, el meta neerlandés quiso restarle trascendencia al escenario: "Para mí es igual en qué campo o estadio juegues. Puede ser que en un estadio grande con 30.000 personas, la comunicación con tus compañeros sea menor y sientas algo más de presión, pero al final es un partido de fútbol: el campo es el mismo, las porterías miden lo mismo y las reglas son iguales. Para mí no cambia nada", afirmó con rotundidad.

A nivel individual, el neerlandés valoró muy positivamente haber mantenido la portería invicta en el último triunfo. "Para un portero dejar la portería a cero supone una sensación muy gratificante. Sientes que si no encajas ningún gol es porque estás en la portería para parar las pelotas y ayudar al equipo. Me hace muy feliz, aunque lo más importante siempre es ganar. Si podemos lograr las dos cosas, mucho mejor", explicó.

Adaptación en Zaragoza

Tras dos meses en Zaragoza, Westerveld reconoció haberse visto gratamente sorprendido por la dimensión social de la entidad y por la pasión que se respira en las calles. "El club es mucho mayor de lo que imaginaba. Sabía que el Real Zaragoza era un club muy grande, pero me sorprendió al salir a la calle y ver que eres más famoso de lo que pensabas; la gente te habla mucho y todos son muy amables", confesó el arquero. Además, subrayó la conexión con la hinchada en las jornadas como local: "Cuando juegas en el estadio ante todos los aficionados te sientes muy bien. Si continuamos ganando partidos, la gente va a estar con nosotros y vamos a tener una temporada muy buena".

Respecto a su puesto en el once inicial, Westerveld aclaró que llegó a la plantilla con el rol de asumir la responsabilidad bajo palos, aunque sabedor de que debía ganársela diariamente en la Ciudad Deportiva. "Yo firmé aquí como titular, así que esperaba jugar. Me dijeron que tenía que demostrar cada día en los entrenamientos y mostrar mi nivel: nunca te lo dan gratis, pero pienso que lo he hecho bien y me siento muy bien de ser titular aquí", se explayó.

Westerveld también abordó su proceso de adaptación al ritmo del fútbol español tras llegar desde Holanda. En ese sentido, destacó la importancia de Javi Roda, el preparador de porteros llegado desde el Elche: "Javi fue una de las razones por las que vine. El guardameta señaló que "sabía de su trayectoria en Primera División y con qué porteros ha trabajado". "Es verdad que la primera semana tuvimos alguna pequeña discusión sobre las diferencias culturales entre entrenar en Holanda y en España, pero me dijo con total sinceridad que tenía que olvidar lo aprendido allí para acostumbrarme al fútbol de aquí. Le hice caso y es un placer trabajar con él; noto que estoy mejorando día a día", confesó el holandés.

Por último, el guardameta se refirió a la renovación de su compañero Marcos Manolache, anunciada este miércoles, con quien mantiene una excelente relación dentro y fuera del verde: "Estoy muy feliz por él, es un gran chico, un excelente portero que entrena muy bien". "Trabajamos muy bien juntos en el grupo de porteros y eso nos beneficia a todos", concluyó.