El Real Zaragoza blinda a Manolache, el portero del futuro, hasta 2031

El Real Zaragoza ha anunciado este miércoles la renovación del portero Marcos Manolache hasta 2031. El meta, titular con el filial y tercer cancerbero del conjunto de Ibai Gómez, lleva desde este verano en dinámica de primer equipo y está llamado a ser el portero del futuro o, al menos, así se entiende desde el club, cuya confianza en Manolache es absoluta.

El guardameta, de apenas 18 años, "llegó a la Ciudad Deportiva en categoría alevín en el año 2018, procedente de la UD Amistad. Desde entonces ha tenido una brillante y prometedora trayectoria que siempre ha estado ligada al Real Zaragoza y que le permitió ser internacional Sub-16 con la selección de Rumanía en 2024, gracias a su doble nacionalidad", expone la entidad en el comunicado que anuncia la ampliación de un contrato con vigencia para cinco temporadas.

"Tras jugar la temporada pasada en el División de Honor juvenil a las órdenes de Javier Garcés, este verano ha dado un paso adelante para entrar en dinámica de primer equipo desde el inicio de la pretemporada e incluyendo la concentración en Boltaña", recuerda el club que, en este sentido, añade que "ahora, tras consolidarse como uno de los guardametas con mayor proyección de la cantera zaragocista, Manolache firma un nuevo contrato hasta 2031. Desde el club mostramos una gran satisfacción por cerrar su continuidad y le deseamos los mayores éxitos en este camino que continuamos de la mano. ¡Enhorabuena, Marcos!".

Manolache forma, junto a Berrar, la nómina de metas del Deportivo Aragón y son las alternativas a Westerveld y Anartz Peña, los dos porteros del primer equipo y con los que ya coincidieron durante la estancia del Zaragoza en Boltaña.