La voluntad de dar la cara de A.GAIN y el próximo presidente del Real Zaragoza

Para el estreno de la Liga en el Ibercaja Estadio, segunda jornada después de la derrota en Tarragona, la presencia de las principales figuras de A.GAIN fue destacada. No estuvo Bobby Aitkenhead, el hombre que ha asumido el liderazgo público de la nueva propiedad del Real Zaragoza. Richard Lee y Santos Nagore, dos de los directivos fuertes del grupo, sí viajaron hasta la ciudad, donde Guido Baroli ejerce como director general y figura de referencia. Lee y Nagore llevaban polos con el escudo del Real Zaragoza.

En aquella carta veraniega a los abonados del club, ahora mismo más de 23.000 de una u otra condición, Aitkenhead marcó con mucha claridad cuáles iban a ser las pautas sobre las que su grupo iba a construir su proyecto: cuentas sanas, cantera, dirección deportiva profesional y mejores instalaciones. Bien enseñado, porque difícilmente él lo hubiera podido saber, el gran jefe de A.GAIN prometió cercanía. Y dejó otra frase que quedó grabada: “Si algo hemos aprendido invirtiendo en el fútbol es que un club no se gestiona a distancia. Necesita gente competente, presente y cercana, dedicada a la institución todos los días del año”.

En cualquier manual de buenas prácticas, cualquiera de ustedes leería algo así. Por el momento, de acuerdo al juzgadnos por lo que hagamos, A.GAIN está demostrando una cercanía muy superior a sus antecesores en la propiedad en sus últimos tiempos. Con Real Z LLC, la distancia entre los dueños y la masa social acabó haciéndose enorme. La presencia de Aitkenhead, Lee o Nagore ha sido regular desde que su grupo aterrizó en la plaza.

Jorge Mas, presidente del Real Zaragoza, en La Romareda en el partido ante el Deportivo en mayo de 2025. / JAIME GALINDO

A.GAIN tiene todavía una cuenta pendiente muy importante por saldar, de la que conviene no olvidarse. A estas alturas, Jorge Mas todavía mantiene la presidencia del Real Zaragoza aunque ha desaparecido por completo de la escena, de los primeros planos (de los pocos a los que se expuso) y del día a día de la sociedad. Juan Forcén y el propio Mas continúan como accionistas de relevancia en el capital aunque su paquete es minoritario.

La intención de A.GAIN siempre ha sido nombrar a un presidente arraigado a la tierra y que Mas dejara el puesto. Por el fondo de lo que significaría y por la buena imagen y la credibilidad de la nueva propiedad deberían conservar este asunto con la calificación de prioritario. Esa sigue siendo la hoja de ruta de la SAD. Hay en el horizonte una fecha importante, la convocatoria de una junta para aprobar la ampliación de capital que dará forma final al nuevo accionariado tras los cambios de julio. Sería un buen momento.

Un nuevo tiempo, si de verdad lo ha de ser, exige otra cabeza visible y romper amarras con el pasado. Ese pasado trajo al Real Zaragoza hasta aquí, hasta la Primera RFEF. Cualquier nexo de unión con todo aquello no beneficiaría a los nuevos dueños. Mas seguirá en el accionariado en un segundo plano junto con Forcén, al menos teórico, pero no debería continuar como presidente de ningún modo. No se lo ganó.