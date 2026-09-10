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El central juvenil del Real Zaragoza Javier Berdejo, convocado con la selección española sub-17

El canterano participará la próxima semana en las sesiones de trabajo en El Albir de cara al la fase de clasificación para el Europeo sub-18

Javier Berdejo, en su debut con el primer equipo en el amistoso frente al Numancia.

Javier Berdejo, en su debut con el primer equipo en el amistoso frente al Numancia. / Carlos Gil-Roig / FC9

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

El canterano del Real Zaragoza Javier Berdejo ha sido citado por la selección española sub-17 para una concentración que se llevará a cabo la próxima semana en El Albir (Alicante). El central juvenil completará varias jornadas de entrenamiento con el combinado nacional para comenzar a preparar la fase de clasificación del Europeo Sub-18 de 2027.

Se trata de un nuevo paso del central, que debutó con el primer equipo en el amistoso de pretemporada frente al Numancia, en las categorías inferiores de la RFEF. El jugador, natural de Illueca y que esta campaña inicia su primer año como juvenil, ya fue llamado el pasado mayo a realizar una serie de entrenamientos en Los Ángeles de San Rafael con el combiando nacional sub-16.

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El central juvenil del Real Zaragoza Javier Berdejo, convocado con la selección española sub-17

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