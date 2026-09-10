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Edu Espiau no se ejercita en el entrenamiento matinal del Real Zaragoza por reparto de cargas

El delantero causa la única ausencia en la antepenúltima sesión antes del partido ante el Juventud Torremolinos

Edu Espiau, durante la sesión de entrenamiento de este miércoles.

Edu Espiau, durante la sesión de entrenamiento de este miércoles. / Miguel Angel Gracia / EPA

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El Periódico de Aragón

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Zaragoza

Edu Espiau ha sido la principal novedad en el entrenamiento matinal de este jueves del Real Zaragoza al no saltar al césped junto al resto del grupo. La ausencia del autor del gol frente al Antequera obedece al reparto de cargas programado por el cuerpo técnico de Ibai Gómez.

No obstante, el canario se ha ejercitado al margen en el gimnasio y su presencia en la convocatoria no parece correr peligro. El resto de la plantilla ha completado la sesión con total normalidad en la antepenúltima sesión antes de viajar a Torremolinos.

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