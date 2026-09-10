Edu Espiau no se ejercita en el entrenamiento matinal del Real Zaragoza por reparto de cargas

Edu Espiau ha sido la principal novedad en el entrenamiento matinal de este jueves del Real Zaragoza al no saltar al césped junto al resto del grupo. La ausencia del autor del gol frente al Antequera obedece al reparto de cargas programado por el cuerpo técnico de Ibai Gómez.

No obstante, el canario se ha ejercitado al margen en el gimnasio y su presencia en la convocatoria no parece correr peligro. El resto de la plantilla ha completado la sesión con total normalidad en la antepenúltima sesión antes de viajar a Torremolinos.