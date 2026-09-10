El exzaragocista Luis Suárez se estrena con gol en Champions y confirma su buen momento en Europa: cinco dianas en los últimos cuatro partidos

Esta semana ha dado comienzo la nueva edición de la Champions League 2026/27. Ya el martes, los mayores fanáticos del deporte rey pudieron disfrutar de una jornada muy competida con el Real Madrid - Inter de Milán, el Lille - Real Betis o el FC Porto - Manchester City, donde pudieron ver jugar a un ex del Real Zaragoza, Borja Sainz, en el conjunto de los dragones. Ayer, el show tenía que continuar y, más allá de la exhibición del FC Barcelona contra el Feeyenord o el primer hat-trick de Ferrán Torres con el PSG, hubo otro jugador con pasado blanquillo que despuntó en Europa. Aunque es algo que ya acostumbro a su afición la temporada pasada.

No es otro que el siempre querido Luis Javier Suárez (28 años). El delantero colombiano salió de titularísimo su andada por esta nueva edición de la Copa de Europa con el Sporting de Portugal, y aunque su primera parte fuera algo discreta (además de que vio tarjeta amarilla), se guardó la bala para meter un penalti tras pasar por vestuarios y asi contribuir en la victoria de los portugueses contra un Galatasaray lleno de grandes nombres en sus filas.

Luis Suárez pugna el balón con un jugador del Racing de Santander / NACHO CUBERO

Después de forzar el mismo este penalti en el 57', el dorsal 97 ejecutó un tiro raso potente a la derecha del portero que precisamente logró adivinar Cakir, el guardameta, pero que aun así terminó yendo para dentro y haría subir el 2-1 en el marcador. Seis minutos después, el Estadio José Alvalade estallaría con un libre directo inapelable de Rodrigo Zalazar, centrocampista uruguayo, que serviría como sentencia para los turcos y aseguraba el buen inicio del Sporting en Europa otro año más.

Se comienza a ver al Luis Suárez que maravilló al continente el pasado curso, con cinco goles en los últimos cuatro partidos para el colombiano, quien, por otra parte, regresó de sus vacaciones hace un mes tras un discreto Mundial con Colombia.

La estrella del equipo

Desde su paso por Zaragoza en la 19/20, Luis Javier solo ha ido sumando amantes allá por donde pasa, tanto en España como en Francia. Pero fue su explosión en Almería el que le hizo dar el salto más importante de su carrera desupués de marcar 27 goles en Segunda División. Aterrizó el año pasado en Lisboa de pie, anotando 28 goles en la primera división lusa, 4 en la 'taça' y 5 en la Champions, logrando llegar a unos más que honrados cuartos de final en los que cayeron por la mínima contra el Arsenal de Mikel Arteta.

El ariete se ha convertido en la principal referencia del equipo junto a Gonçalo Inácio, el talentoso central del conjunto lisboeta, lo cual le ha llevado a estar en la mente de grandes equipos a nivel mundial, como mismamente el FC Barcelona. Este mismo verano, Laporta y Deco lo tenían en su lista de deseos para fichar un '9', sin embargo, su elevada cláusula de rescisión (80 millones de euros) truncaron rápidamente las posibilidades de que el exzaragocista regresara a España vestido de blaugrana.

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Los próximos compromisos europeos del colombiano no volverán ya hasta el mes de octubre, cuando se medirá con el Lens de Francia o el LASK austriaco, pero aún le quedan los peces gordos de cara a finales de 2026 o inicios de 2027: los dos Manchesters, United y City, la Roma o el propio Barça. Habrá que ver si el tan querido por aquel entonces por los zaragocistas da el callo otro año más en la máxima competición a nivel de clubes, quién sabe si mejorando sus registros del año pasado o incluso llegando más lejos en la Liga de Campeones, algo que parece complicado, pero el fútbol siempre otorga mejores oportunidades.