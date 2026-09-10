Las razones que explicarían la drástica reducción de lesiones en el Real Zaragoza: el estado de los campos, clave

A estas alturas del curso pasado (o de los anteriores), las lesiones se acumulaban en el seno del Real Zaragoza. Con la temporada recién comenzada, los problemas se acumulaban en una enfermería a menudo repleta y nunca vacía. De hecho, la pretemporada anterior estuvo marcada por la cantidad de problemas físicos sufridos por un plantel que llegó seriamente dañado al inicio del campeonato, hasta el punto de que apenas había centrales sanos en un equipo en el que el entrenador (Gabi) se vio obligado a reubicar jugadores (Saidu, Pomares o Juan Sebastián) en una posición en la que Insua, Radovanovic o Tachi padecieron percances durante toda la campaña.

No fueron los únicos. Muy pocos efectivos se libraron de pasar por la enfermería y las lesiones musculares volvieron a ser una constante. El precario estado físico de numerosos jugadores fue un lastre demasiado pesado que acabó hundiendo al Zaragoza hacia el lugar más tenebroso de su historia, fuera del fútbol profesional.

Sin embargo, las cosas parecen haber cambiado, al menos, de momento. Dos meses lleva el equipo en marcha desde que acabaron las vacaciones y, durante este tiempo, las lesiones han brillado por su ausencia. Apenas un par de sustos, alguna molestia (en las rodillas de Saidu o Tachi) y accidentes como el traumatismo sufrido por Diego ante el Bilbao Athletic en pretemporada o el proceso febril que impidió a Ademo jugar ante el Antequera. Pero aquel rigor de las desdichas del año pasado ha dado paso a un extraño sosiego y una tranquilidad en una enfermería vacía. Nada que ver con el ajetreo continuo de las últimas temporadas. De hecho, Ibai lleva toda la semana con toda la plantilla en condiciones y disponible.

Entre los factores que contribuirían a explicar semejante cambio figura, sin duda, el estado de los campos de entrenamiento. Ambos (el 5 y el 6) se levantaron para corregir errores y rebajar al máximo esa dureza denunciada por los propios futbolistas y que, según los expertos, supone una amenaza para el estado físico. Ahora, la mejoría es notable. "No hay color", aseguran desde dentro del vestuario.

En este sentido, el estado del césped de la Ciudad Deportiva llevaba tiempo siendo un problema. Hasta el punto de que Gabi renunciaba en muchas ocasiones a programar allí los entrenamientos para ubicarlos en un Ibercaja Estadio cuyo césped también ha mejorado considerablemente su salud. Esa doble buena noticia tendría una repercusión decisiva en esa drástica reducción de problemas físicos detectada en este comienzo de curso, en el que solo Vadillo ha sufrido (en Boltaña) alguna molestia muscular.

Pero no sería el único factor. El trabajo preventivo o la exhaustiva información del estado físico e historial de lesiones de los jugadores a fichar también se incluyen entre las razones que contibuirían a explicar la tranquilidad actual en el despacho del doctor. La plantilla completa un trabajo de fuerza en el gimnasio antes de cada entrenamiento para prevenir problemas posteriores, una medida que ya comenzó a aplicarse en el tramo final del curso pasado.

Asimismo, el club ha acudido al mercado con el firme objetivo de incoporar futbolistas sanos que no tengan un amplio historial de lesiones. Si el verano anterior se apostó por jugadores de dudosa calidad física por este motivo (Insua), se mantuvo a otros con numerosos problemas acumulados en las últimas campañas (Keidi Bare o Valery) o en los últimos meses (Guti) o se apostó por efectivos que no habían jugado una gran cantidad de partidos últimamente (Paul Akouokou o Radovanovic, por ejemplo), en esta ocasión se ha arriesgado poco en este sentido. Solo Ander, castigado por las lesiones el curso pasado, parecía un fichaje de cierto riesgo en este sentido, pero la dimensión del futbolista, su relevancia y el nulo coste (cobra el salario mínimo que el jugador dona a la fundación) reducen al máximo esa amenaza. Se ficha, sobre todo, gente sana. De hecho, uno de los grandes objetivos del verano, el delantero Jesús de Miguel, acabó siendo aparcado por su estado físico (problemas de pubis) cuando el acuerdo con el delantero era total.

Porque el resto de posibles apartados a estudiar acerca de su relevancia no ha variado respecto a la campaña anterior. No ha habido cambios ni en factores nutricionales (el cocinero y el nutricionista son los mismos) y tampoco ha habido cambios en la preparación física (siguen Miki Lampre y Pablo Quílez). En este sentido, Ibai no pudo traer consigo a Adolfo Madrid, preparador físico, entrenador personal, recuperador funcional y fisioterapeuta al que incorporó a su cuerpo técnico en el Andorra.