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¿El Real Zaragoza ascendido en diciembre? Esto dice la IA de Elon Musk

El algoritmo ha predicho la posición final y los puntos que se prevén que obtengan cada uno al término de las 38 jornadas

Edu Espiau celebra el gol ante el Antequera (Composición generada con Inteligencia Artificial).

Edu Espiau celebra el gol ante el Antequera (Composición generada con Inteligencia Artificial). / Foto original Miguel Ángel Gracia

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Iker Martínez

Zaragoza

La inteligencia artificial de Elon Musk, Grok, ha pronosticado, a petición de la cuenta de X @solofichajes123, el desenlace del Grupo II de Primera Federación. Este modelo estadístico toma en cuenta dinámicas de plantilla y rendimiento. Con todas las variables, el algoritmo ha predicho la posición final y los puntos que se prevén que obtengan cada uno al término de las 38 jornadas.

En la parte baja de la tabla, la simulación condena al descenso a Segunda RFEF al CD Teruel, que se quedaría a dos puntos de la salvación en 16.º lugar; Juventud Torremolinos, rival del Real Zaragoza este fin de semana; UE Sant Andreu, que perdió en El Alcoraz (1-0) en la primera jornada; Rayo Majadahonda y Águilas FC. La lucha por las plazas de playoff a Segunda División la completan en tercera, cuarta y quineta posiciónel Real Murcia junto a los filiales del Real Madrid y el Atlético de Madrid, respectivamaente, reafirmando el potencial de las canteras de élite, con el Villarreal B en sexta posición, siendo el primero en quedarse sin puesto en las eliminatorias de promoción.

Pero lo especialmente interesante para los equipos aragoneses está todavía más arriba. El algoritmo predictivo sitúa al Real Zaragoza con una holgada ventaja de seis puntos en la cima del grupo, seguido por la SD Huesca en segunda posición, firmando así un contundente dominio del fútbol aragonés en la categoría ¿Tendrán algo que ver los numerosos centro de datos que se esperan en la región? ¿Localismo de la IA? No se sabe. Con todo, la clasificación del Grupo II de Primera Federación, según Grok, la IA de Elon Musk, quedaría tal que así:

Clasificación final proyectada por Grok

Zona de ascenso y playoff

  • 1. Real Zaragoza: 76 pts (Ascenso directo)
  • 2. SD Huesca: 70 pts (Playoff de ascenso)
  • 3. Real Murcia CF: 66 pts (Playoff de ascenso)
  • 4. Real Madrid 'B': 64 pts (Playoff de ascenso)
  • 5. Atlético de Madrid 'B': 63 pts (Playoff de ascenso)

Zona media y permanencia

  • 6. Villarreal 'B': 61 pts
  • 7. Nàstic de Tarragona: 58 pts
  • 8. FC Cartagena: 56 pts
  • 9. UD Ibiza: 54 pts
  • 10. Antequera CF: 53 pts
  • 11. AD Alcorcón: 52 pts
  • 12. Hércules CF: 50 pts
  • 13. Real Jaén CF: 49 pts
  • 14. CE Europa: 48 pts
  • 15. Algeciras CF: 46 pts

Puestos de descenso

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  • 16. CD Teruel: 44 pts
  • 17. Juventud Torremolinos CF: 42 pts
  • 18. UE Sant Andreu: 41 pts
  • 19. Rayo Majadahonda: 39 pts
  • 20. Águilas FC: 36 pts

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