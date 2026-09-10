La teórica defensa titular del Real Zaragoza suma más de 1.200 partidos: no pasarán

Desde hace demasiado tiempo, la defensa del Real Zaragoza ha dejado mucho que desear. Con los centrales como punto neurálgico de los problemas, la negligencia en los distintos mercados y las bajas prestaciones de numerosos efectivos han lastrado a un conjunto aragonés que acumula cursos sin transmitir fiabilidad atrás, incluida una portería sometida a constantes vaivenes desde que Cristian Álvarez colgó los guantes.

Pero todo parece distinto ahora. Al menos, en lo que a sensaciones se refiere. De hecho, el cuarteto supuestamente titular en la zaga blanquilla sí transmite ahora esa sensación de seguridad y fiabilidad tan demandadas en las últimas campañas y que tanto se han echado de menos.

No en vano, entre los dos laterales llamados a ser titulares (salvo que Ibai diga lo contrario) ya suman casi mil partidos. Esa experiencia de Sangalli (537 encuentros disputados a lo largo de su carrera) y de Escudero (434) se pone ahora al servicio de un Zaragoza que completa esa línea con dos centrales más jóvenes y con menos recorrido pero con la fiabilidad por bandera. Diego González (191 partidos) e Iranzo (97 en todas las categorías) ejercen de complemento perfecto para unos laterales en los que se acumula la mayor dosis de experiencia de la plantilla.

Así, entre todos ellos suman un total de 1.259 encuentros jugados, una cifra que, en principio, debería ser una garantía para un equipo cuyo manual de estilo está encabezado por un fútbol atrevido, ofensivo y combinativo, pero que precisa de una seguridad defensiva que empezó a mostrar el sábado ante el Antequera, sobre todo en una segunda parte en la que el conjunto andaluz apenas se acercó por las inmediaciones de Westerveld.

En cambio, la jornada inaugural en Tarragona había estado marcada por todo lo contrario. La fragilidad en las áreas del Zaragoza le condenó a una derrota (2-0) justificada por errores defensivos graves como el que originó el primer tanto, antes del primer minuto, de Bakis en un balón paado. Un desajuste en una transición propiciaría, ya al final del choque, el segundo gol local con el que el duelo quedaba sentenciado.

Claro que la defensa zaragocista de aquel día poco tuvo que ver con la del pasado sábado. De hecho, la pareja de centrales fue totalmente distinta (Tachi y Barrachina en tierras catalanas) pero los laterales (Gabilondo y Escudero) fueron los mismos. En todo caso, el gran rendimiento exhibido por Sangalli en la segunda mitad frente al Antequera a pesar de haber entrenado solo tres veces con sus nuevos compañeros invita a pensar que su debut como titular podría estar cercano, sin ir más lejos, el domingo en Torremolinos.

En el otro costado, Ibai ha otorgado la titularidad a Escudero en ambos encuentros, pero las buenas actuaciones de un Pereira más vertical y dinámico tanto en Tarragona como el sábado pasado aumentan sus opciones y las dudas del técnico, que, en todo caso, parece tener esa banda muy bien cubierta con dos opciones de garantías, algo que se trasladaría, de igual modo, a las otras posiciones de una retaguardia de la que solo Tachi resiste respecto a los inquilinos del curso pasado (Barrachina era jugador del filial).

En ese sentido, el madrileño continúa en la plantilla, sobre todo, porque se ofreció a seguir incluso reduciendo su salario a la mitad, algo que el club valoró en gran medida. Tachi, que estuvo lesionado durante gran parte de la temporada (apenas pudo disputar una docena de encuentros), se sentía en deuda por el descenso y su escasa participación en una campaña marcada por las lesiones en la que, incluso, pasó por el quirófano para abordar una rotura de menisco de su rodilla izquierda.

Ahora, junto a Barrachina, parten como alternativas a Iranzo y Diego, sin duda, la pareja titular en el centro de la defensa. Y en su primera aparición conjunta, el Zaragoza cerró la puerta mientras entonaba el 'no pasarán'.