El choque de realidad del Real Zaragoza en El Pozuelo, el campo más pequeño del grupo 2 de Primera RFEF

El Real Zaragoza afronta este domingo a las 16.00 horas con la visita al Pozuelo del Juventud Torremolinos uno de los desplazamientos más singulares, dentro de la singularidad que supone de por sí disputar una temporada en Primera RFEF. El conjunto aragonés, acostumbrado a grandes estadios de mucho aforo, buscará llevarse los tres puntos de un complejo que cuenta con un aforo de 3.000 aficionados, el menor del grupo 2 de Primera Federación, un campo de los de toda la vida, o como lo describió Ibai en la rueda de prensa previa al partido: "Fútbol de otro tiempo, pero fútbol de verdad".

Según la página web de la Delegación de Deportes de Torremolinos, el Campo Municipal El Pozuelo mide 100 metros de largo y 61 de ancho. Por ponerlo en perspectiva, el Ibercaja Estadio tiene unas dimensiones de 105x68 metros. "Hay bastante diferencia", reconoció Ibai, quien considera determinante sobre todo la anchura del terreno de juego para su propuesta de juego. Por ello, esta semana se han acortado las distancias en los campos de la Ciudad Deportiva para acostumbrar a los jugadores a los espacios que habrá el domingo en el feudo malagueño, si bien el complejo ha sido sometido este verano a una remodelación en la que, según la información de Ascenso Directo, el terreno de juego habría alcanzado los 106x63 metros. A este desajuste aludió también el técnico del Real Zaragoza: "Nos hemos vuelto un poco locos" porque en un sitio ponía una cosa y en otro, otra. Este diario no ha podido viajar a Torremolinos para comprobar las medidas exactas.

Aun siendo ejecutada la actuación, la diferencia de anchura sigue siendo de cinco metros, comparado con el estadio modular maño, y supone que los jugadores tendrán a los aficionados todavía más cerca en un campo de toda la vida donde el fútbol se puede ver de pie apoyado en las vallas. Esto hace que aunque se trate de un campo con mucho menos aficionados, la presión de esta sea más latente que en los estadios modernos. No obstante, pese a que habrá menos espacios y la sensación pueda ser diferente para los jugadores, Ibai confirmó que "la propuesta de juego será la misma, pero con matices" y que no le preocupa la idiosincrasia del coliseo torremolinense porque "todos los jugadores han jugado en contextos así", bien sea por haber militado en categorías más humildes o cuando eran juveniles.

La metamorfosis del Torremolinos

Enfrente habrá un club que hasta hace unos años no conocía nada más allá del fútbol andaluz, pero que en las últimas temporadas, impulsado por la inversión de capital extranjero, ha encadenado una serie de ascensos hasta quedarse a un paso del fútbol profesional. Fundado a mediados del siglo XX en el corazón de la Costa del Sol, el Juventud de Torremolinos transitó durante décadas por las categorías regionales, la antigua Tercera División y la actual Tercera Federación.

En 2023, un fondo de inversión de Singapur se hizo con el control de la entidad y en las temporadas 2023-24 y 2024-25 concatenó dos ascensos directos tras proclamarse campeón de Tercera y Segunda Federación, respectivamente. La campaña anterior fue la de su debut en la categoría de bronce donde logró la permanencia, eso sí, a tan solo un punto del descenso. Además, en diciembre de ese año cambió de propietarios con la salida del fondo singapurense para la entrada de capital de Emiratos Árabes Unidos. Actualmente, cuentan con un punto en el casillero después de empatar con el Atlético de Madrid B (1-1) en la jornada 1 y de perder con el Madrid Castilla (2-0).

El choque escenifica dos trayectorias contrapuestas: la ambición de un proyecto emergente frente un Real Zaragoza en sus horas más bajas que tendrá que acostumbrarse todavía a su nueva realidad que resulta extraña, pero que a la cual será crucial adaptarse cuanto antes para salir de ella más pronto que tarde.