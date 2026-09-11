Edu Espiau es duda para el partido del Real Zaragoza en Torremolinos: "Estamos valorando si asumimos el riesgo"

Edu Espiau es duda para el partido que el Real Zaragoza disputará este domingo en el campo del Juventud de Torremolinos por unas molestias en el gemelo. El delantero, autor del gol del triunfo del conjunto aragonés frente al Antequera, no se ha ejercitado este viernes por segundo día consecutivo y el técnico Ibai Gómez ha explicado en la rueda de prensa posterior a la sesión que todavía no sabía si iba a estar disponible el domingo.

Espiau sufre una molestia en el gemelo y el cuerpo técnico del Real Zaragoza está valorando si arriesga con él o no para proteger esa zona. "Espiau está con una ligera molestia y estamos valorando si asumimos el riesgo. Es una molestia en el gemelo, que suele ser traicionero. Estamos valorando si esperamos 2 o 3 días. No tenemos aún la decisión", aseguró el preparador vasco.

El delantero ya no se había ejercitado el jueves por reparto de cargas, pero volvió a ser la única ausencia este viernes y es la única duda por cuestiones físicas que tiene Ibai Gómez para elegir qué once dispondrá este domingo en Torremolinos. El entrenador del Real Zaragoza ha advertido también en la rueda de prensa de que hará cambios en el once inicial con respecto al que dispuso para el duelo frente al Antequera en el Ibercaja Estadio.