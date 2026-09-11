El exzaragocista Fabio Conte regresa a la SD Ejea

La SD Ejea, que milita este curso en Tercera RFEF, ha anunciado este viernes el regreso a sus filas de Fabio Conte, futbolista formado en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza y que ya terminó el curso pasado en el equipo de las Cinco Villas.

Conte abandonó el conjunto blanquillo en 2024 después de doce temporadas en las categorías inferiores del Real Zaragoza y fichó por el Numancia, de donde pasó a La Unión Atlético antes de recalar definitivamente en el Ejea, donde parece haber encontrado un hueco para continuar con su trayectoria deportiva.

"El mediapunta Fabio Conte, que ingresó en 2012 en las categorías inferiores blanquillas, contribuyó con 30 partidos con el Deportivo Aragón, dos de ellos playoff de ascenso a 1ªRFEF, aunando la suma de ocho goles y una asistencia", señaló el Real Zaragoza en su despedida hace dos veranos.

Ahora regresa a Ejea, donde ya fue importante la temporada pasada. "𝐅𝐚𝐛𝐢𝐨 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐞 regresa a la SD Ejea. Calidad, habilidad y goles al servicio del equipo. El futbolista firma por nuestro club tras terminar la pasada campaña como uno de los máximos goleadores. ¡Bienvenido de nuevo a casa!", le ha recibido la SD Ejea en sus redes sociales.