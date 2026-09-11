Ibai Gómez anuncia cambios en la alineación y cambios leves tácticos para visitar al Juventud Torremolinos: "La propuesta va a ser la misma, solo es matizarla"

Ibai Gómez ha comparecido este viernes en rueda de prensa para analizar la previa del encuentro ante el Juventud Torremolinos con la vista puesta en ajustar detalles tácticos y adaptar al equipo a las particularidades del choque. El técnico avanzó que introducirá modificaciones en el once inicial para afrontar este compromiso: "Va a haber cambios en la alineación", pero no ha especificado cuáles.

A nivel táctico, el entrenador prevé una propuesta rival similar a la del Antequera en fase defensiva, aunque anticipa variaciones en la elaboración del juego propio. "Nos enfrentamos a un plano defensivo bastante parecido al del otro día, pero se van a ver cosas diferentes en cuanto a construcción y último tercio", explicó, insistiendo en que la filosofía principal del equipo se mantendrá intacta: "La propuesta va a ser la misma, solo es matizarla".

El factor campo y las dimensiones del terreno de juego

Uno de los puntos destacados de la comparecencia fue la incertidumbre en torno a las dimensiones del estadio rival. "En realidad nos hemos vuelto un poco locos porque es verdad que marcaba unas dimensiones de 100x61 metros, pero también es cierto que hay lugares en los que pone que desde el cambio ha pasado a ser un 105/6x63 metros. Hay bastante diferencia", reconoció el técnico. Respecto a cómo influyen estas medidas en el estilo de juego, matizó que "la largura no creo que sea tan determinante, pero la anchura sí lo es para nuestra propuesta".

Para poner en contexto, el Ibercaja Estadio cuenta con unas dimensiones de 105x68 metros, es decir, Pozuelo es, como poco, cinco metros más estrecho. Además, se trata de un campo de toda la vida donde el partido se puede ver a pie de campo pegado a la valla publicitaria. A pesar de ello, el entrenador restó dramatismo a la adaptación al escenario: "Fútbol de otro tiempo, pero fútbol de verdad; en ese contexto han jugado todos. En grandes estadios no han jugado todos, pero en ese tipo de campos sí", extrajo lo positivo Ibai.

Transiciones defensivas, balón parado y dominio del juego

Respecto a las claves para llevarse el partido, Ibai Gómez subrayó que no difieren de las del resto de encuentros: la importancia de acaparar el protagonismo. "Lo que tenemos que hacer es conseguir estar el máximo tiempo posible en campo rival y hacer el máximo número posible de ocasiones y conceder el menor número de oportunidades", explicó.

El técnico advirtió sobre las principales fortalezas del Juventud Torremolinos y los aspectos a vigilar: "La mayoría de rivales nos pueden hacer daño en las transiciones defensivas y el balón parado. Pocos equipos nos van a someter. Además ellos tienen a Cristian (Rodríguez) de lanzador y capacidad de correr al espacio". Asimismo, quiso restar preocupación sobre el rendimiento en acciones a balón parado: "No creo que seamos un equipo débil a balón parado. Nos han sacado 17 o 18 y nos han rematado una, pero sí que es verdad que fue gol", en referencia al tanto de Sinan Bakis.

Nombres propios: Rubén Díez y la química entre líneas

En el plano individual, el entrenador habló sobre la situación de Rubén Díez y su encaje táctico. "Rubén es un jugador de mucho nivel que va a ser importante para nosotros, pero estamos jugando con un mediapunta de perfil de delantero o extremo", detalló. Además, explicó el posicionamiento del futbolista: "De primeras le pusimos de ocho, pero está demasiado atrás. Va a empezar a probar más adelante, pero repito que de momento estamos optando por un perfil más de delantero", reincidió el técnico.

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Por último, valoró positivamente la compenetración que están alcanzando sus futbolistas sobre el césped. "La pareja Diego-Rubo es excepcional, son muy fiables. Pero hablando de relaciones, creo que la relación Marco-Jaume también fue fantástica, Vadillo-Raúl o Raúl-Ureña… Creo que estamos consiguiendo que haya relaciones y cada día ser mejor equipo", concluyó.