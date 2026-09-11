Joaquín Delgado, cuestión de tiempo: el delantero del Real Zaragoza es el único jugador de campo que aún no se ha perdido un solo minuto

A lo largo de las dos jornadas disputadas, el Real Zaragoza ha ido emitiendo señales de lo que pretende llegar a ser. En Tarragona, el equipo aragonés ofreció una notable imagen en lo que a asociación, combinación y vistosidad se refiere, pero su extrema fragilidad en las dos áreas le condenó a una derrota que escoció de lo lindo. En cambio, frente al Antequera, en la puesta en escena oficial en casa, las sensaciones fueron bien distintas. Una primera parte nefasta en la que el cuadro malagueño mereció mejor suerte que un empate sin goles al descanso dio paso a un periodo radicalmente diferente tras el intermedio, con un Zaragoza poderoso y transformado gracias al triple cambio introducido por Ibai que, sin embargo, no fue capaz de materializar su superioridad en el marcador hasta el último minuto.

Ambas contiendas mantienen varios puntos en común, como la apuesta del técnico por un once más o menos definido, una innegociable salida desde atrás, o la disposición táctica en la estrategia, con el equipo sacando muchos metros la línea en las faltas laterales a favor del rival. Pero solo ha habido un jugador de campo que ha estado en el campo todos los minutos (180). Se trata de Joaquín Delgado, el delantero centro del conjunto aragonés incorporado durante los últimos días de mercado para las tres próximas temporadas procedente del Oviedo. Solo él y el meta Westerveld lo han jugado todo hasta ahora. El resto, o se ha perdido uno de los dos encuentros o ha sido sustituido en alguno o no ha sido titular en ambos.

Ander (172 minutos), Terrer (172) y Pau Sans (171) son los siguientes con mayor participación a lo largo de las dos primeras jornadas, en las que Ibai ha dejado claro que Delgado es su delantero titular y Espiau, autor del único tanto marcado hasta ahora por el Zaragoza y que no jugó en Tarragona a pesar del marcador en contra y de que el partido pedía a gritos la presencia de un delantero rematador puro, la alternativa a esperar en el banquillo.

Tiene tan claro el técnico que Delgado es su referencia ofensiva como que Pau Sans es el mediapunta titular. Al menos, por ahora. Desde que Ibai, ya en Boltaña, se dio cuenta de que Pau ofrecía mejores prestaciones y rendimiento fuera de la banda, el canterano ya no se ha movido del centro para relegar a Pinilla, aún sin minutos, a la suplencia.

Pero da la sensación de que esa combinación Delgado-Pau todavía no carbura. Desde luego, si la conexión ofreció momentos de efervescencia ante el Nástic, frente al Antequera la cosa fue bien distinta. Para mal, claro. El andaluz apenas transmitió peligro y no dispuso de ocasiones claras de gol, mientras que Pau Sans, máximo artillero del equipo durante la pretemporada, volvió a mostrarse poco acertado en el remate. Disfrutó de oportunidades, sí y también lo hizo en la jornada inaugural, pero volvió a estar impreciso.

El caso es que Delgado ya se queda solo como jugador de campo más utilizado por Ibai, si bien Edu Espiau, con el que compartió delantera en el tramo final del choque del pasado sábado para pasar a jugar con dos delanteros natos, espera su oportunidad. De momento, el 4-2-3-1 (4-4-2 en fase defensiva) es inalterable y todo apunta a que Delgado seguirá siendo el elegido por el técnico para formar en punta a la espera de que esa conexión con Pau empiece a echar chispas cuanto antes.