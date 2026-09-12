Delio Toledo, exjugador del Real Zaragoza: "El Zaragoza no puede estar en la tercera categoría, tiene dos opciones, subir sí o sí"

¿Qué hace estos días Delio Toledo por Zaragoza?

Esta ciudad y este país me dieron muchas bendiciones, muchos años buenos y también me dieron una familia porque Janina, una de mis hijas, se quedó en Zaragoza y en agosto nació su segundo niño. Ahora ya soy abuelo por partida triple, ya que en Paraguay tengo otro nieto.

No está mal cuando aún no ha cumplido los 50 años. Su ligazón entonces con Zaragoza es pues ya permanente...

Sí, está claro. Tuve cuatro hijas, todas vivieron en Zaragoza cuando yo estuve allí y no me llegó ningún niño, yo que buscaba un poco el balón (sonríe) y ahora ya llevo tres nietos. Esta ciudad ya es mucho más para mí que un sitio donde viví una gran época como jugador. Este lugar me dio un enlace muy importante para mí con mi corazón y ahora pues mucho más con mis nietos, por eso mis visitas van a ser con mucha frecuencia por aquí.

"Me adapté muy rápido, el ascenso a Primera con Paco Flores, la Copa en el segundo año contra los inolvidables 'Galácticos' del Madrid, después la Supercopa con el Valencia... La pena fue esa final con el Espanyol. Cuatro temporadas fantásticas, obviamente tuve partidos mejores y peores, pero el recuerdo global es inolvidable"

Su etapa en el Zaragoza no está mal, cuatro temporadas, un ascenso, una Copa de leyenda en Montjuïc, una Supercopa, 130 partidos oficiales, la gran mayoría de ellos de titular, jugó en Europa, aquella final de Copa perdida en el Bernabéu... Menudos años...

Cuando me preguntan dónde he estado mejor o me he sentido mejor jugando siempre lo tengo claro que es en el Real Zaragoza. Vine en 2002, me adapté muy rápido, el ascenso a Primera con Paco Flores, la Copa en el segundo año contra los inolvidables Galácticos del Real Madrid, después la Supercopa con el Valencia... La pena fue esa final con el Espanyol después de hacer un gran torneo en las eliminatorias de antes. Fueron cuatro temporadas fantásticas, obviamente tuve partidos mejores y peores, pero el recuerdo global es inolvidable.

Janina, la hija de Toledo que se ha quedado en Zaragoza, en La Romareda con la camiseta de su padre. / SERVICIO ESPECIAL

Los goles no celebrados

¿Cuál es su mejor recuerdo de zaragocista?

Tendría que decir tres, que son inconfundibles para mí. El primero es la Copa del Rey ganada al Madrid, con aquel equipo en el que estaban Gaby (Milito), Álvaro, el Guaje (Villa), Savio, Galletti, Cani... Eso fue tremendo, cómo nos sobrepusimos a todo y superamos a un rival que estaba en lo más alto. Fue fantástico y recuerdo que lo logramos luchando todavía por no bajar a Segunda tras haber subido el año anterior. El antes, el partido y el después es que los tengo muy grabados en la mente, todo lo vivido. Y a nivel individual, me quedo con dos momentos, el gol que unos días antes le marqué al Real Madrid en Liga y que no pude festejar, con lo que es que un lateral que no pueda celebrar un gol en el Bernabéu, a Casillas y de cabeza, por los atentados que habían tenido lugar en la ciudad y otro momento fueron los dos goles, en el 91 y en el 94, me acuerdo bien de los minutos, que le marqué al Atlético para ganar en el Calderón y que tampoco pude festejar mucho, solo un poco, no como yo quería, porque había fallecido unos días antes Jesús Gil.

Menudo Zaragoza aquel, subió en 2003 y no tardó en recuperar su sitio entre los mejores de la Liga, en ganar títulos, llegar a finales...

Después de subir, se hicieron bien las cosas y enseguida el Zaragoza se pudo donde siempre ha estado en la Liga, Y aún estuvo dos años más en Primera tras irme yo en 2006. Aquellas temporadas fueron importantes para el club después de bajar en un Zaragoza que recuerdo que estaba mi compatriota, el Toro Acuña, volvimos a Primera en 2003 y estuvimos en lo que le corresponde a este club, en donde ha estado casi siempre, por la ciudad, por esa afición magnífica que tiene y de lo que está tan lejos ahora, lastimosamente.

"Una ciudad tan grande, con una gente tan maravillosa, con esa pasión que hay, lo futbolera que es esa afición... Es que no puede estar ahí. Me da pena, la verdad, y no paras de preguntarte por qué ha llegado a esto y está así el Real Zaragoza que todos queremos tanto"

En Primera RFEF, en la tercera categoría...

Sí, lo digo siempre. Una ciudad tan grande, con una gente tan maravillosa, con esa pasión que hay, lo futbolera que es esa afición... Es que no puede estar ahí. Me da pena, la verdad, venir a Zaragoza y ver La Romareda, y ahora el Ibercaja Estadio, que estuve viéndolo en el amistoso ante el Bilbao Athletic, aunque no es lo mismo que el otro campo. No paras de preguntarte por qué ha llegado a esto y está así el Real Zaragoza que todos queremos tanto.

Toca desear que recupere su sitio cuanto antes, claro está.

Por supuesto. Si ya no le correspondía estar en Segunda, ya estar en la tercera categoría ni le cuento. No le corresponde en absoluto. El equipo tiene esta temporada dos opciones, subir sí o sí. No hay más. La victoria del otro día ante el Antequera fue dar el primer paso y ojalá se vayan dando otros y el equipo logre el objetivo a final de temporada.

"He estado en la Ciudad Deportiva y las máquinas del gimnasio son las mismas y han pasado 20 años... Los campos de arriba sí me han impresionado, han quedado muy bien, pero el área social me ha dado mucha pena, me dejó mucha nostalgia, lo vi todo tan dejado y destrozado..."

No solo acudió a un partido del Zaragoza sino que ha estado por la Ciudad Deportiva. ¿Cómo la ha visto? Usted además tiene una academia en Paraguay (Escuela de Fútbol Delio Toledo-Dos Toques)...

Sí, he estado de visita y me han venido muchos recuerdos. He saludado a Goran (Drulic, entrenador del Cadete A), que fue compañero mío, a Andrés (Ubieto, recuperador) no lo vi y ya no quedan muchos más de mi época. He estado con Javier Garcés y Javi Ros y me dijeron de ver el gimnasio y les he dicho que cuando yo hice la recuperación de mi última lesión allí, que me duró un par de meses, estaba todo igual, las mismas máquinas, y han pasado 20 años... Los campos de arriba sí me han impresionado, han quedado muy bien, pero es una instalación tan grande que se le puede sacar mucho partido. El área social me ha dado mucha pena, me dejó mucha nostalgia, porque mis hijas iban al Británico y siempre a la vuelta de dejarlas desayunábamos, estaban los abuelos de Lafita, y ahora lo vi todo tan dejado y destrozado...

Delio Toledo, con su nieto, César Nael, en la entrada del Ibercaja Estadio antes del amistoso ante el Bilbao Athletic. / SERVICIO ESPECIAL

¿Su nieto zaragozano mayor es zaragocista?

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César Nael va a hacer seis años y claro que es muy zaragocista, mucho. Tiene su camiseta, la que yo en su momento y cuando estaba en Zaragoza le regalé a su mamá y se la pone él con mi nombre. Cuando estuvimos viendo al Bilbao Athletic se la puso y le quedaba muy bien. Mateo acaba de nacer, pero ya le he dicho a mi yerno que hay que hacer esos abonos y apoyar todos, porque es lo que necesita ahora el Zaragoza, el apoyo de todos. Yo me considero zaragocista porque estos cuatro años aquí no los viví en ningún otro sitio ni me consideré así. Después de estar aquí me fui a Turquía, al Kayerispor, logre una Copa allí, pero no se puede ni comparar con mi recuerdo y mi arraigo con Zaragoza. De hecho, cuando yo me fui a Turquía mi familia siguió esos años aquí.