Edu Espiau se queda en Zaragoza y Ademo vuelve a llamar a la puerta

El Real Zaragoza tendrá que afrontar su visita al Juventud de Torremolinos sin su único goleador. Edu Espiau no ha podido desplazarse con la expedición blanquilla rumbo a Torremolinos por las molestias que arrastra en el gemelo. El dolor no ha terminado de desaparecer y el cuerpo técnico ha optado por no correr riesgos, como ya apuntó el técnico Ibai Gómez durante esta semana.

Espiau no ha podido entrenarse con normalidad y el dolor en la zona seguía presente. El entrenador ha preferido no forzar al delantero, una decisión tomada pensando más en el medio plazo que en un partido concreto. La intención es evitar que unas molestias que ahora parecen menores puedan convertirse en una lesión que le obligue a estar más tiempo alejado de los terrenos de juego. En su lugar ha entrado el canterano Laken Torres.

Por su parte, Peter Ademo regresa a una convocatoria después de perderse el último encuentro ante el Antequera en el Ibercaja Estadio. El centrocampista nigeriano multiplica las opciones de Ibai Gómez en una línea medular en la que Ander Herrera es fijo y Lucas Terrer ha sido su escudero en el inicio liguero. Ademo podría aportar más músculo en el equipo de un Ibai Gómez que ya dejó entrever que habrá novedades respecto al once del pasado fin de semana.

En este sentido, en defensa Sangalli se asoma por la derecha, al igual que un Pereira que se las tiene que ver con Escudero. Donde no hay dudas es en el centro de la zaga, con Diego González y Rubo Iranzo como indiscutibles escuderos del meta Westerveld. Por delante, Ander y Terrer se han afianzado en el timón de mando, con Ademo como posible alternativa al canterano. Vadillo, Jardi y Pau Sans son fijos a la espera de ver en acción a un Rubén Díez que, todo hace indicar, tendrá que seguir esperando. Arriba tampoco hay debate. Delgado es la referencia, aún más sin Espiau.

El Real Zaragoza se presentará en el estadio de El Pozuelo con una convocatoria formada por Westerveld, Peña, Gabilondo, Sangalli, Rubo, Tachi, Barrachina, Diego González, Escudero, Pereira, Saidu, Lucas Terrer, Ander Herrera, Ademo, Rubén Díez, Pinilla, Jardí, Ureña, Vadillo, Cuenca, Pau Sans, Joaquín Delgado y Laken Torres.