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El Real Zaragoza supera su número de abonados con asiento de la pasada temporada

El club cuenta ya con 18.425 zaragocistas abonados y otros 5.078 sin localidad

La grada del Ibercaja Estadio durante el duelo frente al Antequera.

La grada del Ibercaja Estadio durante el duelo frente al Antequera. / Miguel Ángel Gracia

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Raquel Machín

Zaragoza

La afición del Real Zaragoza continúa dando muestras de su fidelidad en uno de los peores momentos de la historia del club. La entidad blanquilla ha publicado este sábado una nueva cifra de zaragocistas abonados con la que ya supera, en Primera RFEF, la cantidad de fieles con la que contó la temporada pasada en Segunda División. En ambos casos el equipo está jugando sus partidos oficiales en el Ibercaja Estadio mientras se lleva a cabo la reconstrucción de La Romareda.

El número de abonados ha sido muy elevado desde que comenzó la campaña y las cifras no han hecho más que ir sumando hitos uno detrás de otro. Hace un par de semanas el club ya había superado el número de socios totales de la temporada pasada y ahora ha mejorado también la cantidad de zaragocistas abonados, es decir, aquellos que tienen derecho a asiento en el Ibercaja Estadio.

Son ya 18.425 que, sumados a los 5.078 Zaragocistas sin localidad en Ibercaja Estadio, hacen un total de 23.503 socios de cara a esta temporada en Primera Federación.

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"Ahora más que nunca, la afición del Real Zaragoza ha vuelto a demostrar su inquebrantable apoyo y compromiso con el equipo, que disfrutó de un gran ambiente en su estadio el pasado sábado y pudo sumar los tres primeros puntos de la temporada arropado por su gente. Ibercaja Estadio apura sus últimos asientos libres en esta campaña de socios y el próximo partido del equipo como local será el domingo 20 de septiembre a las 20:30h frente al FC Cartagena", señala la entidad en su página web.

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