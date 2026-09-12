Mucho más que tres puntos: la previa del Juventud de Torremolinos-Real Zaragoza

El Real Zaragoza disputa ante el Juventud de Torremolinos mucho más que tres puntos. Se juega confirmar que va en serio, que el proyecto que encabeza Ibai Gómez puede empezar a ilusionar y que el triunfo ante el Antequera no fue simplemente un alivio después de un arranque con dudas. Una victoria en El Pozuelo permitiría al equipo aragonés encadenar por primera vez dos resultados positivos y, sobre todo, ofrecer argumentos para empezar a creer.

Es pronto para emitir juicios sumarísimos, pase lo que pase hoy, pero tampoco es menos cierto que un equipo construido con el único objetivo del ascenso debe empezar a mostrar autoridad desde el principio. No se trata de exigir un fútbol perfecto en septiembre, sino de encontrar señales que permitan identificar al aspirante que se presupone que es el Real Zaragoza.

El equipo de Ibai Gómez necesita, sobre todo, ofrecer una versión más convincente. Ante el Antequera fue solvente atrás y terminó encontrando el premio prácticamente en el descuento, con el agónico gol de Edu Espiau. Fue un triunfo trabajado, pero también una victoria que dejó la sensación de que todavía queda mucho por construir.

El estreno liguero ante el Nàstic ofreció una imagen diferente. El Zaragoza fue muy superior en campo contrario y generó ocasiones como para haber resuelto el encuentro con comodidad. Sin embargo, los problemas en la retaguardia terminaron condicionando el partido y, además, fue incapaz de transformar en gol una de sus numerosas ocasiones.

Dos partidos, por tanto, con dos lecturas diferentes. Solidez y eficacia ante el Antequera; superioridad ofensiva y problemas defensivos en el debut. En Málaga toca encontrar el equilibrio. Enfrente estará un Juventud de Torremolinos que la pasada campaña tuvo que pelear hasta el final para mantener la categoría y que afronta este nuevo curso con un proyecto renovado. Al frente del equipo se encuentra un viejo conocido, César Arzo, quien conoce bien el club aragonés después de su etapa como jugador del Real Zaragoza. El técnico apunta a mantener el bloque de las primeras jornadas.

El conjunto malagueño tampoco llega con la mochila de un comienzo perfecto. Suma un punto y todavía busca su primera victoria. El encuentro ante el Zaragoza será, además, su estreno liguero en El Pozuelo, un escenario que tratará de convertir en un factor a su favor.

Ahí estará una de las dificultades para el Zaragoza, que deberá asumir su condición de favorito sin confiarse ante un rival que conoce la necesidad de competir cada partido y tendrá el respaldo de su público. La diferencia de objetivos entre ambos equipos sobre el papel tendrá que trasladarse también césped.

No bastará con dominar por momentos ni con generar alguna ocasión clara. El Zaragoza tendrá que imponer su condición de aspirante, manejar los diferentes escenarios que plantee el partido y, especialmente, ser capaz de traducir su superioridad en ocasiones y las ocasiones en goles.

Ibai Gómez anunció cambios en su previa semanal con respecto al once que comenzó ante el Antequera. En defensa, Sangalli se asoma por la derecha, al igual que un Pereira que se las tiene que ver con Escudero. Donde no hay dudas es en el centro de la zaga, con Diego González y Rubo Iranzo como indiscutibles escuderos del meta Westerveld. Por delante, Ander y Terrer se han afianzado en el timón de mando, con Ademo como posible alternativa al canterano. Vadillo, Jardi y Pau Sans son fijos a la espera de ver en acción a un Rubén Díez que, todo hace indicar, tendrá que seguir esperando. Arriba tampoco hay debate. Delgado es la referencia, aún más sin Espiau.

Independientemente del equipo titular –también del rival de turno–, al Real Zaragoza no le queda otra que salir a ser protagonista y ganar. Porque el objetivo no es únicamente sumar la segunda victoria del campeonato. Es empezar a construir una dinámica. Es que el equipo transmita seguridad, que sus futbolistas den un paso adelante y que el proyecto empiece a ofrecer algo más que buenas intenciones.

Alineaciones probables:

Juventud de Torremolinos: Cuenca; Krug, Grozdanic, Mati Barboza, Petersson; Manu Sánchez, Kaptoum, Climent, Cristian Rodríguez; Pau Pérez y Buch.

Real Zaragoza: Westerveld; Sangalli, Diego González, Rubo Iranzo, Escudero; Jardí, Ander, Terrer, Vadillo; Pau Sans y Delgado.