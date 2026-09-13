La afición del Real Zaragoza juega en otra categoría

La cifra lo dice todo. El Real Zaragoza ya ha superado los 23.017 socios de la temporada 2025-26 y ha rebasado el número de Zaragocistas Abonados del pasado curso. Son 18.425 abonados, a los que se suman 5.078 Zaragocistas sin localidad en Ibercaja Estadio. Y la campaña todavía sigue abierta. 23.503 socios en total. Casi nada. Son números inimaginables para cualquier club de Primera Federación. Pero, tratándose del Real Zaragoza, quizá sean la mejor prueba de que la categoría no define al zaragocismo. Porque esta afición es de Primera. Le pese a quien le pese. Lo ha sido siempre y lo sigue siendo después de demasiados años viendo a su equipo lejos del lugar que, por historia y sentimiento, considera que le corresponde.

Y todo ello tiene todavía más mérito porque esta será la segunda temporada que el Real Zaragoza dispute lejos de La Romareda y tras un descenso que aún duele. El equipo afronta este curso en el Ibercaja Estadio, su casa provisional mientras avanzan las obras de remodelación del histórico estadio zaragocista. Una situación temporal: si todo transcurre con normalidad, en septiembre de 2027 el Zaragoza volverá a La Romareda.

Será entonces una vuelta a casa muy especial. No a la misma casa de siempre, sino a una Romareda renovada, adaptada a los nuevos tiempos y a las necesidades y demandas de los aficionados, pero que seguirá conservando todo lo que la convierte en uno de los lugares más reconocibles del zaragocismo. Podrá ser en Segunda División o en el infierno de Primera Federación, pero nadie le podrá quitar al Real Zaragoza que su afición juega en otra categoría.

Porque han pasado temporadas, entrenadores, jugadores, decepciones y oportunidades perdidas. Han pasado años sin pisar la élite y ahora incluso toca jugar temporalmente lejos de La Romareda. Y, sin embargo, ahí sigue la afición. No se ha marchado. El sentimiento no se ha apagado. Ni se apagará.

Ahora el desafío es recuperar cuanto antes el sitio que se perdió hace demasiado tiempo. Y en Primera Federación, el Real Zaragoza no puede esconderse: es el rival a batir. Por historia, por nombre, por exigencia y, también, por una masa social que convierte cada partido en algo mucho más grande que un encuentro de una categoría que se le queda pequeña.

El equipo tendrá que demostrarlo sobre el césped. La afición ya lo ha hecho en las oficinas y en las gradas. Hoy juega el Real Zaragoza y, a buen seguro, no estará solo en el estadio de El Pozuelo. Es la primera ocasión para devolver a su gente el esfuerzo que cada fin de semana realiza el zaragocismo para no dejarle solo lejos del calor del hogar.

23.503 socios. Una cifra de Primera para un equipo que quiere volver a Segunda. Y mientras llega ese regreso, y también el retorno a una Romareda renovada, el zaragocismo vuelve a demostrar que podrá cambiar el estadio, podrá cambiar la categoría y podrán pasar los años, pero hay algo que permanece intacto: el Real Zaragoza sigue siendo demasiado grande para dejar de soñar.