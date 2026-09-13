Azón se pone juguetón en Getafe: gol anulado y asistencia

Iván Azón ha aprovechado al máximo su primera titularidad en Liga en el Getafe de Bordalás. El aragonés, enrolado a filas este verano, ha actuado de inicio en Primera División, donde ya había debutado, y ha sido fundamental en el duelo frente al Deportivo de La Coruña. El choque ha terminado en empate a un gol, aunque no ha sido hasta la recta final cuando los locales han visto comprometida su victoria y se han tenido que conformar con el reparto de puntos. Como ha apuntado el Getafe en sus redes sociales, Azón se ha puesto 'juguetón' en este partido.

Azón, canterano y exjugador del Real Zaragoza, ha sido uno de los destacados de la tarde del domingo en Getafe. A su insistente labor de entrega y lucha le ha acompañado el colmillo que tantas alegrías dio en el estadio de La Romareda antes de abandonar el club rumbo al Como de la Liga italiana. A los dos minutos ha visto cómo el colegiado de la contienda, Ricardo de Burgos Bengoechea, le anulaba su primera diana en la élite nacional por fuera de fuego.

Ya en la segunda mitad, en el minuto 66, una combinación con Terrats acabó en el gol del Getafe. El mediocentro ha batido al meta Leo Román de un certero disparo desde dentro del área tras completar una pared con Iván Azón. La alegría le ha durado poco al delantero aragonés, y al resto de sus compañeros, ya que uno de los puntas de moda de la Liga, Pierre-Emerick Aubameyang, ha logrado nivelar el marcador en la recta final.

Relevado por Francho

El otro exzaragocista y canterano que defiende los colores del Getafe, Francho Serrano, ha tenido que esperar su oportunidad sentado en el banquillo. El aragonés, precisamente, ha sustituido a Azón, que además ha recibido una tarjeta amarilla, en el minuto 76. Delantero y centrocampista han vuelto a coincidir esta temporada en un mismo vestuario. Azón llegó cedido en el último suspiro del mercado de verano y Francho abandonó el Real Zaragoza en Primera RFEF para buscar fortuna en Primera División de la mano del entrenador Bordalás.