El peaje de la victoria del Real Zaragoza en Torremolinos: probable lesión de Ander y sustos de Delgado, Iranzo y Diego

Le salió cara la victoria al Real Zaragoza, que afrontaba el partido en Torremolinos con la enfermería casi vacía (solo Edu Espiau no viajó por lesión) y que vuelve a casa con numerosos problemas físicos tras un partido marcado por el estado del césped del campo del Juventud Torremolinos.

El caso más preocupante es el de Ander Herrera, que apunta a sufrir una pequeña lesión muscular, ya que se vio obligado a pedir el cambio durante los primeros minutos de la reanudación. En todo caso, el jugador no sufría dolor a la conclusión del choque, por lo que, en caso de confirmarse la rotura, sería leve.

Delgado, por su parte, también será evaluado después de haber acabado el partido tocado y con ostensibles gestos de dolor. Está por ver si el delantero zaragocista sufre una lesión muscular en el isquio aunque todo apunta a que, como en el caso de varios compañeros, simplemente acabó sobrecargado.

Aunque, seguramente, el gran susto lo dieron los dos centrales titulares, que también se marcharon antes de tiempo debido a problemas físicos. Sin embargo, en ambos casos parece que la cosa no pasará de un susto. Al menos, en lo que a Iranzo se refiere, ya que su cambio fue por precaución debido a un aviso del isquio que habría llevado al jugador a no correr riesgos.

Por su parte, Diego también levantó la mano como consecuencia de unas molestias en el aductor que le había dado problemas durante la semana, por lo que el central prefirió pedir el cambio y evitar males mayores sin llevar el aductor al límite.

En las próximas horas, los servicios médicos evaluarán todos los casos, también el de Espiau, que, en función del resultado de las pruebas, podría perderse varios partidos por una dolencia muscular.