Ibai, después del Juventud Torremolinos-Real Zaragoza (3-4): "El estar obligado a cambiar a Rubo y Diego nos ha hecho daño"

El Real Zaragoza se llevó una sufrida victoria ante el Juventud Torremolinos (3-4) en un choque en el que encaró los últimos minutos con una renta de tres goles, pero la obligación de retirar a los dos centrales titulares porque arrastraban molestias trastocó la solidez del equipo. "El estar obligado a cambiar a Rubo y Diego en un partido así, en el que estaban siendo muy solventes, nos ha hecho daño", reconoció Ibai Gómez en la rueda de prensa después del partido.

Sin embargo, el técnico bilbaíno quiso dejar claro que, para él, la actuación de Barrachina y Tachi no fue negativa y que los desajustes se deben más a la idiosincrasia de la posición del centro de la zaga. "La línea defensiva es algo bastante peculiar para cambiar. Cuando ambias dos centrales, es más fácil desajustarse", explicó. "La entrada de Tachi y Barra la valoro de una forma positiva porque es dificilísimo entrar en un contexto como este", apreció el entrenador.

Respecto a la situación médica de las tres sustituciones obligadas (Ander, Rubo y Diego), Ibai ofreció un primer diagnóstico: "Desde su experiencia, en principio parece ser que no han tenido ninguna rotura. Creemos que la de Ander podría ser, aunque es cierto que pequeña, y Rubo y Diego dicen que en principio rotura no, pero estaban muy justos y hemos estado obligados a hacer el cambio".

Con todo, Ibai se mostró satisdfecho con la acutación y los tres puntos: "Siento que el equipo ha merecido ganar y sabiendo sufrir en un estadio difícil para nosotros. Estoy muy orgulloso de ellos por la actitud, por el respeto a la categoría y por saber competir como han competido".

El plan táctico y la adaptación al terreno de juego

Ibai valoró positivamente cómo los suyos interpretaron el planteamiento inicial ante las particulares dimensiones y el estado del césped: "El guion era lo que hemos trabajado mucho atrás: ataques a los intervalos, atraer a los rivales y sin jugar mucho en el juego interior. Creo que lo hemos hecho bien y que hemos sido superiores. El campo es de dimensiones estrechas y el balón no rodaba tanto, pero no es excusa. Estoy muy contento porque el equipo ha sabido competir en un contexto que a priori nos puede venir peor".

Preguntado por la posición de Saidu en la media punta manteniendo a Ademo en el doble pivote, el técnico argumentó: "Peter estaba haciendo un gran partido y no quería mover el centro del campo. Saidu nos daba esa primera línea de presión más fuerte para juntar las líneas cuando ellos pegaban en largo y luego nos daba mucha profundidad y llegada al área. Tal y como estaba el partido, creíamos que nos acercaba a ganar y la verdad es que ha salido bien".

Elogios a Jaume Jardí y la polémica en el 3-4

Uno de los grandes nombres propios de la tarde fue Jaume Jardí, participante activo en los cuatro goles (un gol, dos asistencias y el disparo al palo que provocó el gol en propia puerta de Javi Cuenca). "Hemos tenido desde el primer día muchas expectativas en él. Es un jugador que tiene que marcar diferencias, ya las marcó el año pasado. Para nosotros es una bendición tener a un jugador como Jaume", aseveró el preparador.

Ibai también fue cuestionado por la jugada que solicitó revisar en el 3-4 definitivo: "Desde mi perspectiva he visto un fuera de juego claro antes del primer centro, estaba justo en la perspectiva. Pero es verdad que no pueden pitarlo porque hemos analizado la jugada y no se ve a los jugadores en las cámaras de este estadio. Es difícil para ellos y hay que entenderlo, pero desde nuestra perspectiva estoy casi seguro de que era fuera de juego".