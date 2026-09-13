Jardí, de 10: las puntuaciones del Juventud Torremolinos-Real Zaragoza

EL MEJOR

Jardí | 10 |

Excelso. Un gol y medio (o más) y dos asistencias. Deslumbrante el catalán.

Westerveld | 2 |

Lamentable. Empezó mal y acabó peor. Muy nervioso e indeciso. Nefasto.

Sangalli | 5 |

Experto. De los pocos que supo leer el partido al final. Discreto hasta entonces.

Iranzo | 6 |

Añorado. Se valora mucho cuando está pero más aún cuando no. Es esencial.

Diego | 7 |

Inmaculado. Solo le baja la nota el penalti. Marcó y evitó. Más de medio equipo.

Pereira | 3 |

Frágil. Su banda fue un coladero. Algo aportó arriba, pero abajo bien poco.

Ander| 4 |

Lesionado. Nunca encontró el ritmo adecuado. No duró una hora en el campo.

Ademo | 6 |

Sólido. Sin hacer nada del otro mundo, sujetó al equipo cuando más lo necesitaba.

Vadillo | 5 |

Apurado. Mejor en ataque que en defensa. Relevado por sorpresa al descanso.

Pau Sans | 2 |

Desconocido. Nervioso, ansioso, impreciso y errático. Está mal.

Joaquín Delgado| 3 |

Deficiente. Aporta menos de lo que debería. Acabó lesionado.

Ureña. Insuficiente |4|

Saidu. Notable |7|

Terrer. Aseado |5|

Barrachina. Desnortado |3|

Tachi. Reincidente |2|