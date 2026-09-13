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Jardí, de 10: las puntuaciones del Juventud Torremolinos-Real Zaragoza

Matrícula de honor para el catalán en una de las mejores actuaciones individuales del curso

Jardí celebra el tanto de falta que parecía sentenciar el encuentro.

Jardí celebra el tanto de falta que parecía sentenciar el encuentro. / MIGUE FERNÁNDEZ

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Jorge Oto

Jorge Oto

Zaragoza

EL MEJOR

Jardí | 10 |

Excelso. Un gol y medio (o más) y dos asistencias. Deslumbrante el catalán.

Westerveld | 2 |

Lamentable. Empezó mal y acabó peor. Muy nervioso e indeciso. Nefasto.

Sangalli | 5 |

Experto. De los pocos que supo leer el partido al final. Discreto hasta entonces.

Iranzo | 6 |

Añorado. Se valora mucho cuando está pero más aún cuando no. Es esencial.

Diego | 7 |

Inmaculado. Solo le baja la nota el penalti. Marcó y evitó. Más de medio equipo.

Pereira | 3 |

Frágil. Su banda fue un coladero. Algo aportó arriba, pero abajo bien poco.

Ander| 4 |

Lesionado. Nunca encontró el ritmo adecuado. No duró una hora en el campo.

Ademo | 6 |

Sólido. Sin hacer nada del otro mundo, sujetó al equipo cuando más lo necesitaba.

Vadillo | 5 |

Apurado. Mejor en ataque que en defensa. Relevado por sorpresa al descanso.

Pau Sans | 2 |

Desconocido. Nervioso, ansioso, impreciso y errático. Está mal.

Joaquín Delgado| 3 |

Deficiente. Aporta menos de lo que debería. Acabó lesionado.

Ureña. Insuficiente |4|

Saidu. Notable |7|

Terrer. Aseado |5|

Barrachina. Desnortado |3|

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Tachi. Reincidente |2|

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