Jardí, de 10: las puntuaciones del Juventud Torremolinos-Real Zaragoza
Matrícula de honor para el catalán en una de las mejores actuaciones individuales del curso
EL MEJOR
Jardí | 10 |
Excelso. Un gol y medio (o más) y dos asistencias. Deslumbrante el catalán.
Westerveld | 2 |
Lamentable. Empezó mal y acabó peor. Muy nervioso e indeciso. Nefasto.
Sangalli | 5 |
Experto. De los pocos que supo leer el partido al final. Discreto hasta entonces.
Iranzo | 6 |
Añorado. Se valora mucho cuando está pero más aún cuando no. Es esencial.
Diego | 7 |
Inmaculado. Solo le baja la nota el penalti. Marcó y evitó. Más de medio equipo.
Pereira | 3 |
Frágil. Su banda fue un coladero. Algo aportó arriba, pero abajo bien poco.
Ander| 4 |
Lesionado. Nunca encontró el ritmo adecuado. No duró una hora en el campo.
Ademo | 6 |
Sólido. Sin hacer nada del otro mundo, sujetó al equipo cuando más lo necesitaba.
Vadillo | 5 |
Apurado. Mejor en ataque que en defensa. Relevado por sorpresa al descanso.
Pau Sans | 2 |
Desconocido. Nervioso, ansioso, impreciso y errático. Está mal.
Joaquín Delgado| 3 |
Deficiente. Aporta menos de lo que debería. Acabó lesionado.
Ureña. Insuficiente |4|
Saidu. Notable |7|
Terrer. Aseado |5|
Barrachina. Desnortado |3|
Tachi. Reincidente |2|
Suscríbete para seguir leyendo
- Diego González, el p...amo del Real Zaragoza: 'esto es una auténtica pasada, qué ganas tenía de vivirlo
- El aragonés Iván Azón debuta en Primera División: el Getafe se lleva tres canteranos del Real Zaragoza en 14 meses
- Salió el sol ante el Antequera: la crónica del Real Zaragoza-Antequera (1-0)
- Ahora Samed Bazdar, tras su adiós al Real Zaragoza, los mete de dos en dos: otro doblete y MVP del partido
- El gol de Edu Espiau y los factores Sangalli y Jardí en la primera victoria del Real Zaragoza
- Delio Toledo, exjugador del Real Zaragoza: 'El Zaragoza no puede estar en la tercera categoría, tiene dos opciones, subir sí o sí
- Ibai Gómez, tras el agónico triunfo del Real Zaragoza: 'Ha llegado el premio que el equipo se merecía
- Edu Espiau, el delantero del Real Zaragoza da en la diana: «Es un profesional top»