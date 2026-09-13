Jardí, artífice del triunfo del Real Zaragoza: "Las cosas grandes se logran con grupos como este"

Jaume Jardí, artífice del triunfo del Real Zaragoza en Torremolinos, indicaba a la conclusión del choque que al equipo aragonés le esperan más partidos como el disputado en tierras malagueñas. "Es un partido de la categoría que nos tiene que servir de aprendizaje. Nos vas a dominar los 90 minutos y el rival también juega sus cartas", expuso el catalán sobre el césped del campo.

Jardí, que agradecía el respaldo de una afición "de primera", confía en que el Zaragoza "siga en esta línea" de cara a lograr el objetivo. "Las cosas grandes se logran con grupos como este", afirmó.