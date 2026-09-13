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Juventud Torremolinos - Real Zaragoza, en directo: gol anulado a Dioni
Empiezan mal los de Ibai Gómez, que se salvan por un fuera de juego que deja muchas dudas
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Zaragoza
23'
Córner para el Zaragoza
22'
Bloquea la defensa un disparo de Joaquín
19'
Falta de Ademo.
16'
¡No llega nadie al centro raso de Sangalli!
Buena jugada del Zaragoza.
12'
Córner para el Zaragoza
10'
Se confirma el gol anulado
Señala fuera de juego el árbitro, aunque los planos de cámara apuntaban a ser un gol legal.
8'
Gol anulado a Dioni
Muy justo el fuera de juego. Se está revisando.
6'
Falta de Diego González.
Corta el central tras perder la pelota el equipo en campo contrario.
3'
Córner para el Torremolinos
Despeja bien Westerveld un centro lateral.
1'
Comienza el partido
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