Poyet acompañó al Real Zaragoza en Torremolinos y Ander inmortalizó el momento: "ídolo"
El canterano colgó en sus redes una foto con el uruguayo sobre el césped
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El Real Zaragoza contó en Torremolinos con el apoyo de un ilustre que quiso acompañar al equipo aragonés en su partido en tierras andaluzas. El exjugador y ahora entrenador Gustavo Poyet, campeón de la Recopa en 1995, acompañó al Zaragoza desde el palco de un campo que acogió también a Lalo Arantegui, director deportivo, y a Guido Bertoli, director general del club aragonés.
Ander Herrera, al final del choque, publicó en sus redes sociales una fotografía junto a Poyet, actualmente sin equipo, al que catalogó como "ídolo" junto a dos corazones, uno blanco y otro azul.
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