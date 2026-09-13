Poyet acompañó al Real Zaragoza en Torremolinos y Ander inmortalizó el momento: "ídolo"

El Real Zaragoza contó en Torremolinos con el apoyo de un ilustre que quiso acompañar al equipo aragonés en su partido en tierras andaluzas. El exjugador y ahora entrenador Gustavo Poyet, campeón de la Recopa en 1995, acompañó al Zaragoza desde el palco de un campo que acogió también a Lalo Arantegui, director deportivo, y a Guido Bertoli, director general del club aragonés.

Ander Herrera, al final del choque, publicó en sus redes sociales una fotografía junto a Poyet, actualmente sin equipo, al que catalogó como "ídolo" junto a dos corazones, uno blanco y otro azul.