El Zaragoza está bajo de defensas a pesar de ganar en Torremolinos: mismos centrales, idénticos problemas

El fútbol es tan sencillo que casi siempre parece complicado. El dominio de las áreas resulta fundamental. Si eres blando en defensa, lo normal es perder. Si eres blando en ataque, lo normal es no ganar. Podrás empatar, pero difícilmente ganar. El Real Zaragoza, por fortuna, se rebeló ayer contra esta obviedad. Fue un lobo en el área rival y un corderito de Norit en la propia. Y eso le alcanzó para ganar 3-4 al Juventud de Torremolinos en un partido que dejó tantas certezas como dudas. No todos los días será así.

La victoria fue justa, pero el Zaragoza se marchó de Torremolinos con una advertencia seria: cuando se quedó sin sus dos centrales teóricos titulares, la estructura defensiva se vino abajo. Rubo Iranzo y Diego González abandonaron el terreno de juego por lesión y, a partir de ahí, el equipo perdió buena parte de la seguridad que había mostrado hasta entonces.

No sería justo señalar exclusivamente a Tachi y Barrachina, por este orden, la pareja que terminó el encuentro en el centro de la zaga. Tampoco ayuda analizar el partido como si las lesiones no hubieran condicionado el escenario. No es normal tener que cambiar a los dos centrales durante un mismo encuentro. Pero tampoco sería honesto mirar hacia otro lado. El Zaragoza se hizo vulnerable, concedió demasiado y permitió que un partido controlado acabara convertido en un ejercicio de supervivencia.

La imagen más evidente llegó justo después del tercer gol del Juventud de Torremolinos, cuando Tachi resbaló tras sacar de centro. Una acción aparentemente anecdótica que, sin embargo, resumió bien lo que estaba ocurriendo. La defensa perdió su firmeza.

Y el problema no fue únicamente la zaga. Westerveld tampoco transmitió la seguridad que necesita un equipo que aspira a competir por arriba. En un encuentro en el que el Zaragoza necesitaba cerrar espacios y proteger su ventaja, tampoco encontró siempre bajo palos ese punto de tranquilidad que permite respirar al resto. Cuando una defensa pierde confianza, necesita que el último hombre aporte certezas. Ayer, esa sensación no fue constante.

Es inevitable acordarse de Tarragona. Frente al Nástic, el Zaragoza ya encajó en los primeros segundos y tuvo que remar desde el principio. Entonces Ibai Gómez defendió el trabajo de su defensa y explicó que los centrales habían terminado rehaciéndose, entonces también Tachi y Barrachina. Pero, con tres jornadas disputadas, hay un dato que empieza a ser difícil de ignorar: el Zaragoza solo ha dejado su portería a cero ante el Antequera.

Hay, por tanto, una asignatura pendiente. Y es especialmente importante porque un equipo puede sobrevivir a un mal día defensivo si arriba tiene pólvora. Ayer la tuvo. Mucha. Jaume Jardí fue decisivo y el Zaragoza encontró en el área rival la contundencia que tantas veces le ha faltado.

Ahí está la gran paradoja de Torremolinos. El Zaragoza ganó porque fue capaz de hacer cuatro goles, pero terminó pidiendo la hora porque concedió tres. Fue poderoso cuando atacó y demasiado frágil cuando tuvo que defenderse. Un equipo con colmillo arriba y blandura atrás.

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Ahora toca esperar a ver el parte de lesionados. Sobre todo, esperar que lo de Iranzo y Diego González se queden en un susto, o al menos en poca cosa. Porque si ambos faltan durante varias semanas, el Zaragoza tendrá que encontrar soluciones. Y tendrá que encontrarlas rápido. Ayer el Zaragoza fue un lobo con el balón en el área rival. El problema es que, cuando tocó defender la suya, se convirtió en un corderito.