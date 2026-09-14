Los cuatro tocados del Real Zaragoza podrían esquivar la lesión muscular
Ander, Iranzo, Diego y Delgado participan con normalidad en la sesión compensatoria y hay confianza en que incluso el canterano sufra tan solo una sobrecarga
Serán las pruebas médicas, a realizar en función de la evolución en las próximas horas, las que dictarán sentencia, pero existe optimismo en el seno del Real Zaragoza en torno al estado físico de los cuatro jugadores que acabaron tocados el partido ante el Juventud Torremolinos.
Incluso Ander, el caso más preocupante en principio habida cuenta de que el canterano se tuvo que retirar a los diez minutos de la reanudación con molestias en el isquio, podría sufrir tan solo una sobrecarga a pesar de que el propio Ibai admitía al término del encuentro que el jugador apuntaba a sufrir una pequeña rotura muscular.
De hecho, Ander también ha participado, en la mañana de este lunes, en la sesión compensatoria diseñada por el cuerpo técnico en la que tanto él como Iranzo, Diego y Delgado han tomado parte con normalidad junto al resto de los titulares en Torremolinos.
De este modo, la esperanza es que todos ellos sufran tan solo una sobrecarga, algo que se da por hecho en los casos de Iranzo y Delgado. Diego, por su parte, se retiró por molestias en el isquio, una zona que le había dado problemas durante la semana, pero todo apunta a que no sufre lesión muscular.
Si las sensaciones se confirman y los exámenes médicos descartan percances serios, todos ellos podrían ser de la partida el domingo ante el Cartagena, si bien será su evolución a lo largo del día y de la jornada de descanso del martes la que determinará su disponibilidad, aunque es probable que Ibai opte por conceder descanso a alguno de ellos y evitar riesgos, sobre todo, en el caso de Ander, que sufrió numerosos problemas musculares el curso pasado.
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