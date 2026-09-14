Un exentrenador del Real Zaragoza intenta calcar la jugada más viral del fin de semana en Primera RFEF

La Primera RFEF no deja de sorprender a los amantes del fútbol con jugadas virales que terminan en gol. Los aficionados de los tres equipos aragoneses han podido vivir este fin de semana cómo uno de sus rivales puso sobre el verde una jugada ensañada que pocos pensaban que acabaría en gol. El Águilas FC, que consiguió el sábado una importante victoria ante el filial del Real Madrid, sumó tres puntos gracias a un córner con una estrategia que se ha viralizado en redes sociales.

Los jugadores del conjunto murciano hicieron un "corro de la patata" antes de que el lanzador pusiera el balón en el área. Varios futbolistas del Águilas se cogieron de la mano y empezaron a girar para distraer a la defensa del Real Madrid Castilla. El objetivo era distraer a los defensores para qué se olvidarán por completo de su marca. La jugada no pudo salir mejor. Javier Castedo fue el autor del gol murciano para ganar al filial madridista este pasado sábado en la jugada del fin de semana.

Un equipo aragonés "calca" esta estrategia

La pizarra del Águilas FC no paso desapercibida y un extrenador del Real Zaragoza intentó calcar sin éxito un córner similar este domingo. La UD Barbastro quiso imitar al conjunto murciano en su partido contra el Terrassa que acabó con empate a cero. El equipo entrenador por Iván Martínez emuló el correo de la patata sobre el verde del Estadio Olímpico de la localidad catalana.

A pesar de ejecutar la acción de forma similar, el Barbastro no pudo rematar el centro y la jugada no acabó de manera satisfactoria para sus intereses. Diego Tena entró con todo al primer palo pero no pudo rematar el servicio de su compañero. El balón acabó muerto en el área y, tras una jugada un tanto borrosa, la defensa catalana consiguió despejar el esférico lejos del alcance de su portero.

El único de los equipos aragoneses que visitará El Rubial en la primera vuelta es la SD Huesca. El conjunto dirigido por Raúl Jardiel viajará hasta tierras murcianas en la séptima jornada del Grupo 2 de Primera RFEF. Por su parte, el Águilas FC se enfrentará al Teruel en Pinilla el último fin de semana del mes de octubre. La visita del equipo murciano al Ibercaja Estadio está programada para el primer encuentro de diciembre.

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El Águilas FC no es el único conjunto que ha hecho la táctica del "corro de la patata". Polonia alberga este mes de septiembre el Mundial Femenino sub20 donde España ha pasado la fase de grupos con pleno de victorias, 16 goles a favor y tan solo un tanto encajado. En este torneo, la selección de Francia también llevo a cabo esta estrategia que finalizó con gol galo en el segundo palo.