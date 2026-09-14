Jardí no tiene cláusula de desenganche en caso de que el Real Zaragoza no ascienda

El fichaje de Jaume Jardí era prioritario para Lalo Arantegui y la operación ocupó al director deportivo zaragocista durante sus primeros días en el cargo. El extremo debía ser pilar básico del Real Zaragoza ya fuera en Segunda o en Primera RFEF, lugar al que finalmente cayó el conjunto aragonés tras la peor temporada de su historia.

El contrato incluía una oferta poderosa. Alrededor de 250.000 euros de salario por cada una de las tres temporadas propuestas, lo que convertiría al catalán en el jugador mejor pagado de la plantilla en Primera RFEF en caso de confirmarse un descenso cada vez más cercano cuando, entre marzo y abril, el Zaragoza se aseguró la incorporación de ese atacante al que Lalo había echado el ojo y al que la categoría de bronce se le quedaba pequeña.

El vínculo, además, no incluía cláusula alguna de desenganche si el Zaragoza acababa cayendo a Primera RFEF y no lograba el ascenso inmediato el curso 26-27. Es decir, si el conjunto aragonés fracasa en su intento de regresar a la primera a la categoría perdida, Jardí seguirá vinculado al club y no quedará liberado para marcharse. Además, la cláusula de rescisión del extremo está entre las más altas de la plantilla.

"Jardí [Reus, 07/04/2002] es un talentoso extremo, con capacidad para jugar en ambas bandas, con gran visión de juego y olfato goleador formado en las categorías inferiores del FC Barcelona. En 2021 cambió el blaugrana por el blanco y se incorporó al filial del Real Madrid. Del Castilla dio el salto al Racing de Ferrol, con el que ascendió a Segunda División", presentó el Zaragoza al catalán cuando se hizo oficial su fichaje, el primero gestionado por Lalo nada más acceder a la dirección deportiva.

Ya en vísperas del inicio liguero, el jugador, en una entrevista concedida a este diario, aseguraba sentirse "muy preparado para el reto, me viene en el momento exacto de madurez", y añadía, en este sentido, que "cuando vienes a un club como el Zaragoza sabes que la presión y la exigencia van a estar ahí, que hay que asumirlas y que tienes que intentar apartar todo lo negativo que pueden conllevar y coger lo positivo".