Saidu todavía no es propiedad del Real Zaragoza al 100%

Yussif Saidu, que el domingo en Torremolinos disputó los primeros minutos de la temporada tras haber estado cerca de salir del Real Zaragoza en el mercado estival, aún no es propiedad al 100% del club aragonés. Según ha podido conocer este diario, el Dansoman Wise, el club-academia del que procede el futbolista, conserva el 25% de los derechos de Saidu, autor del cuarto gol del Zaragoza ante el Juventud Torremolinos y que, a la postre, acabó siendo decisivo para la victoria aragonesa (3-4).

Saidu, que el año pasado firmó contrato profesional con el Real Zaragoza hasta 2030 después de que la entidad blanquilla llegara a un acuerdo con Dansoman Wise para pagar, a plazos, los 150.000 euros establecidos en la opción de compra acordada en el contrato de cesión, sigue siendo uno de los jugadores con más mercado del conjunto aragonés. Con apenas 21 años, el ghanés, que el domingo jugó en la mediapunta y al que Rubén Sellés definió como "jugador universal" por su capacidad para desenvolverse en numerosas posiciones, siempre ha mostrado su deseo de permanecer en el Zaragoza, al que se siente muy agradecido por haberle permitido cumplir su sueño de dar el salto a Europa.

De hecho, el zaragocista sigue llamando la atención de clubs europeos que le vienen siguiendo de cerca desde hace tiempo. En ese sentido, el Zaragoza tuvo que acelerar la ejecución de esa opción de compra ante la amenaza de entidades dispuestas a asumir el pago del medio millón de euros en los que estaba establecida su salida del Zaragoza mientras el ghanés estuvo cedido (se acometieron dos préstamos consecutivos desde que el jugador llegó para el División de Honor juvenil).