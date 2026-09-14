La zurda mágica de Jardí, su 'banquillazo', el galgo Lalo Arantegui y la estrella del Real Zaragoza

Ya había estado donde está ahora, de modo que todos conocíamos su perfil profesional, sus virtudes, sus defectos y cuál es su modus operandi en el mercado. El fichaje de Jaume Jardí fue uno de los primeros movimientos que Lalo Arantegui realizó cuando fue confirmado de vuelta como director deportivo a principios de marzo pasado, momento en el que el Real Zaragoza decidió cortar por lo sano y despedir a la vez a Txema Indias y a Rubén Sellés. La temporada amenazaba ruina y en ruina terminó.

Arantegui lo tuvo claro. Jardí estaba firmando una temporada espectacular en el Nástic de Tarragona, al final de la Liga 11 goles y cinco asistencias, bagaje más que suficiente para haber dado el salto de categoría y haberse convertido en jugador de Segunda División. El director deportivo tuvo buen ojo, estuvo ágil y convenció a Jardí como se convence en el fútbol y en el mundo profesional: con capacidad de seducción con la marca y, sobre todo, con una excelente oferta económica. Lalo estuvo como un galgo en este caso (con otros fichajes ha sido más manso...).

Desde que lo contrató, el Real Zaragoza le dio a Jaume estatus de estrella en Primera RFEF por el desembolso económico que supuso la operación: tres temporadas con una ficha realmente notable desde el primer segundo. Durante el verano, el extremo catalán no se desperezó. Su juego fue demasiado insulso y sin impacto para un futbolista de su cualificación técnica.

Tampoco en Tarragona, en el estreno liguero, donde jugó un mal partido y su equipo perdió. Jardí fue uno de los que pagó la derrota contra el Nástic. Empezó desde el banquillo ante el Antequera y saltó al campo en la segunda parte junto a Sangalli y Pereira después de una primera catastrófica.

Los jugadores del Real Zaragoza celebran con la afición desplazada la victoria en Torremolinos. / MIGUE FERNÁNDEZ

Fue en esos 45 minutos cuando comenzó a enseñar de qué es capaz. La sociedad que formó por la banda derecha con Sangalli funcionó perfectamente y decantó el encuentro del lado blanquillo. Buenas mezclas, zurda distintiva, buenos centros, buen entendimiento de cada momento del partido, vuelo y peligro en las botas.

Donde debe hacerlo un futbolista, en el campo, Jaume Jardí reclamó para sí el espacio de titular en ese costado del ataque del Real Zaragoza después de haber probado la suplencia y sus efectos curativos. Ibai Gómez lo incluyó en el once titular en Torremolinos y el encuentro del catalán fue extraordinario, decisivo para la victoria. Hizo un gol majestuoso con un disparo directo de falta realmente brillante y gestó el 0-1 con un chut magnífico que rebotó en el larguero y luego en el portero local. Además, asistió a Diego González en el 0-2 y a Saidu en el 1-4.

Criado en la cantera del Barcelona y con experiencia en La Fábrica del Real Madrid, Jardí tiene solo 24 años y una casta de formación de buen galgo. Es el jugador con mejor pie de toda la plantilla. Fue contratado para ocupar un rol estelar en Primera RFEF. Y como estrella respondió en Torremolinos.