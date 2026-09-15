La dedicatoria más especial del jugador del Real Zaragoza Diego González: "un abrazo enorme al cielo"
El central zaragocista dedicó el gol que marcó en Torremolinos a su abuelo fallecido
Está siendo, sin duda, una de las mejores noticias del inicio de curso en el Real Zaragoza. Las prestaciones, el rendimiento y el carisma de Diego González se han metido ya en el bolsillo a una afición que ya tiene al central entre sus jugadores predilectos.
El castellonense, en su segundo partido del curso tras haberse perdido el de la jornada inaugural por una conmoción cerebral, volvió a destacar en un choque en el que dejó patente, de nuevo, que es indispensable.
A su gran rendimiento defensivo unió, además, un gol marca de la casa al cabecear al fondo de la red un saque de esquina botado por Jardí para poner el 0-2 en el marcador en el tramo final del primer periodo.
Era el primer tanto de la temporada para Diego, que tenía clara la dedicatoria. Se señaló un tatuaje de su brazo izquierdo y señaló al cielo para recordar a su abuelo fallecido, al que posteriormente dedicaría unas sentidas palabras en sus redes sociales: "Un abrazo enorme al cielo, abuelo. Espero que lo estés disfrutando al igual que yo", reflejaba el zaguero antes de valorar la victoria lograda en tierras andaluzas: "Dentro de unos meses le daremos mucho valor a esta victoria en un campo tan complejo. Competir, saber adaptarse a cada contexto y sufrir. Feliz por el primer gol. Gracias a los desplazados".
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