La fragilidad defensiva del Real Zaragoza sin sus centrales titulares: 5 goles recibidos en 11 tiros entre palos

De momento, el Real Zaragoza está mostrando dos caras bien distintas en función, sobre todo, de los jugadores que forman en el centro de la zaga. Se diría que la presencia de Diego González y de Iranzo en esa demarcación está siendo determinante o, más bien, su ausencia. Porque los peores momentos del Zaragoza coinciden con la ausencia de ambos, a los que el equipo echa demasiado de menos.

Los datos advierten esa dependencia que parece haberse instalado en torno a los centrales titulares del Zaragoza. Con Iranzo y Diego en el campo, el conjunto aragonés tan solo ha encajado gol y fue de penalti el pasado domingo en Torremolinos. Es decir, a lo largo de los 151 minutos en los que el castellonense y el valenciano han compartido la zona central de la defensa, el Zaragoza todavía no ha recibido un tanto en jugada.

En cambio, los problemas crecen cuando ninguno de los dos está sobre el césped, como sucedió en la jornada inaugural en Tarragona y durante los últimos 20 minutos del duelo en Torremolinos. En total, el Zaragoza ha permanecido 108 minutos sin Iranzo y Diego y en este periodo de tiempo ha encajado cuatro tantos, todos ellos en jugada o, como el primero del Nástic, a balón parado. La diferencia, hasta ahora, es abismal.

Semejante comparativa adquiere especial relevancia al atender a la cantidad de goles en contra recibidos por los aragoneses en las tres primeras jornadas del curso. Los cinco goles encajados por Westerveld convierten al Zaragoza en el tercer equipo más goleado del grupo 2 de Primera RFEF aunque igualado con otras seis escuadras (Huesca, Murcia, Rayo Majadahonda, Hércules, Europa y Teruel). Únicamente Algeciras, colista (9), y Juventud Torremolinos (8) han visto perforada su portería en más ocasiones que un Zaragoza demasiado vulnerable cuando las principales piezas en defensa se han caído.

De hecho, el cuadro aragonés ha recibido esas cinco dianas en apenas once disparos entre los tres palos efectuados por los rivales. Apenas cinco tiros a puerta necesitó el Juventud Torremolinos para anotar las tres dianas con las que metió el miedo en el cuerpo el domingo al Zaragoza. Un par de semanas antes, el Nástic había mostrado un 50% de efectividad al mandar al fondo de la red dos de sus cuatro lanzamientos entre palos. A ellos se unen los dos ejecutados por el Antequera en el Ibercaja Estadio en el único de los tres encuentros saldados con la portería a cero para los aragoneses.

De este modo, las fases de mayor vulnerabilidad coinciden con la ausencia de los dos centrales titulares, a los que el equipo añora en exceso. Tachi y Barrachina, pareja inicial en Tarragona y recambios en Torremolinos tras los problemas físicos de Diego e Iranzo, no están mostrando el mismo nivel que sus compañeros, pero, además, el resto de la línea defensiva tampoco ha tenido continuidad.

Y es que, más allá de las dudas de Westerveld, el Zaragoza empezó el curso con Gabilondo y Escudero ocupando los dos laterales en las dos primeras jornadas. Sin embargo, la llegada de Sangalli ha quitado de la foto al vasco, mientras que Ibai también cambió el lateral zurdo en Torremolinos para conceder la titularidad por primera vez a Pereira.

El caso es que, por unas cosas u otras, el Zaragoza se está mostrando demasiado irregular y vulnerable en defensa, especialmente, cuando sus centrales titulares no han estado en el campo, si bien la responsabildad no puede caer en exclusiva sobre sus recambios.