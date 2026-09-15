Iza Carcelén desvela cómo una pelea interna llevó a Lalo Arantegui a echar a un entrenador del Real Zaragoza: "Si me tengo que pegar, pues me pego"

El antiguo canterano del Betis y exjugador del Real Zaragoza, Isaac Carcelén, anunció hace unos meses su retirada del fútbol profesional. Pese a la salvación consumada con su último club la pasada temporada, el Cádiz CF, una lesión de ligamento a sus 33 años de edad ha provocado que el lateral colgara sus botas de manera precoz y pusiera punto y final a una gran carrera en Segunda División de España. No obstante, ha reaparecido antes las cámaras en un popular podcast al que acuden entrenadores, jugadores en activo y profesionales del mundo del fútbol, para desvelar un hecho inédito en el vestuario blanquillo: cómo una pelea con un antiguo entrenador hizo que Lalo Arantegui le despidiera de manera fulminante en menos de 24 horas.

Nos remontamos a un 18 de marzo de 2017. El Zaragoza se juega despegarse de la zona baja ante el Sevilla Atlético en La Romareda. El marcador va 1-1 y los de Nervión se quedan sin portero por una doble amarilla, obligando a un jugador de campo de juveniles a ponerse bajo los palos, todo se ponía de cara. Sin embargo, el filial andaluz resistió y metió el gol de la victoria en el 90'.

Isaac Carcelén durante un partido del Real Zaragoza contra el Getafe / ALVARO SANCHEZ

'Iza' no jugó ese partido y la charla al día siguiente en la Ciudad Deportiva con su entrenador, Raúl Agné, se calentó hasta niveles insospechados. Según comenta el propio exjugador en Offsiders Podcast, el míster siempre señalaba a los jóvenes y entró con un enfado morrocotudo, y cuando quien tenía al lado, Xabi Irureta, se empezó a reír, ahí fue cuando se desató todo. "¿De qué cojones te estás riendo? A ti te digo", refiriéndose a Iza, sorprendido en ese momento. "Yo no me he reído, estaba aquí callado", alega que respondió.

Y fue cuando el entrenador amenazó con "meterle una guantá'", un guantazo, al por aquel entonces jugador de 22 años, quien estaba disputando su segunda temporada en la capital aragonesa. No por ello el lateral se iba a contener... "Yo, de perdidos al río, le digo 'Pues ven pa' acá', a mí este no me va a hacer bullying. Yo te miro a los ojos como me miras tú a mí y si me tengo que pegar contigo a puñetazos, pues me peleo", la discusión había escalado exponencialmente.

La intervención de los 'capis' y de Lalo

A partir de que se encararan, Alberto Zapater, abanderado supremo del zaragocismo en cualquier vestuario de la entidad y primer capitán ese año, llegó para calmar las aguas y hacer que Agné se fuera del vestuario. Carcelén, llorando ya de los nervios, se dirigió, además de al ejeano, a los otros dos 'capis', José Enrique y Cani. "Sois los capitanes, habéis jugado en equipazos y tenéis la vida resuelta. Yo estoy empezando, no podéis dejar que un entrenador le haga esto a un chaval. Tienes que coger y echarlo, esto no es así", expuso el defensor, antes de, en un estado todavía de shock y en caliente, amenazar con filtrar esto a la prensa local aragonesa. Algo que posteriormente no hizo, ni tampoco iba a hacer, tal y como afirma en esta charla informal.

Acto seguido, el fisioterapeuta mandó a quienes no jugaron el día anterior correr diez kilómetros. "Se pensaba que entendía de todo, ¿esto que era la mili o qué?", explica Carcelén.

Isaac Carcelén junto a Cani en una sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva / ANGEL DE CASTRO

Justo tras hablar con su agente para denunciar esta situación ante Lalo Arantegui, quien apenas llevaba un mes en el cargo, el propio directivo les dice "que eso es imposible", incrédulo ante lo que le estaban contando, a lo que le responden que hable con los capitanes. Tras una charla con Zapater, quien le confirma lo sucedido, Raúl Agné apenas dura 24 horas en los banquillos del Real Zaragoza y se hace oficial su marcha un 19 de marzo de 2017.

Noticias relacionadas

A la hora de las despedidas, 'Iza' se ve animado por su capitán para hacerlo de buenas maneras, ya que "el fútbol puede dar muchas vueltas", sin embargo, él seguía en sus 13. "Le di la mano pero vamos, sin mirarle a la cara. Menos mal que no me he encontrado más a ese tío en mi carrera deportiva", sentencia el exfutbolista.