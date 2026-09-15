Joaquín Delgado, los goles según Valdano y los sueños de grandeza de Ibai Gómez para el Real Zaragoza

A Jorge Valdano siempre es bueno escucharle. Y leerle. Es lúcido, clarividente y templado. Tiene un excelente manejo del lenguaje, agilidad mental y capacidad para explicar las claves para entender el juego. Además es mesurado, indudable virtud, en tiempos absolutamente desmedidos. Cuando habla, el exjugador, entrenador y ejecutivo argentino suele decir que hay dos maneras de llegar al gol: con jugadores o a través del juego. Con figuras únicas, los grandes goleadores, capaces de hacer la diferencia por su sola presencia o como consecuencia de un plan futbolístico, de una propuesta desarrollada de manera colectiva que tenga el gol como estación de término.

Cuando Valdano realiza este tipo de juicios los hace para un fútbol de una galaxia muy lejana a la que actualmente habita el Real Zaragoza. Para los grandes escenarios de Champions y para los mejores escaparates de Primera División, lugares donde todo es lujoso, el balón corre a toda velocidad, los golpeos acarician el balón, la velocidad es supersónica, la precisión mucho mayor y la belleza, también.

En este lugar en el que la mala praxis ha colocado al Real Zaragoza, la Primera RFEF de un VAR de todo a un euro, realizaciones televisivas con tabiques por en medio y tomas con campos incompletos, la plantilla cuenta con un jugador que fue firmado para hacer la diferencia en el área rival, Joaquín Delgado, aunque hasta ahora no la hecho. Su rol ha sido principal desde que llegó. Tiene una gran responsabilidad sobre los hombros, pero también condiciones futbolísticas para responder al reto, veremos cuántas. De momento, la capitanía general por méritos contraídos responde al nombre de Jaume y al apellido de Jardí. Su partido en Torremolinos fue magnífico. Tiene pie para hacer goles, asistir y dominar la categoría desde su posición.

Diego González celebra el 0-2 del Real Zaragoza en Torremolinos. / MIGUE FERNÁNDEZ

La otra vía a la que Valdano suele referirse en sus intervenciones es con la que Ibai Gómez sueña: que el gol sea producto del juego de pases, dominante y combinativo. En España, el Barcelona es el gran ejemplo de cómo construir victorias a través del fútbol. Los goles caen por su propio peso, son una consecuencia de un plan ejecutado con brillantez, verticalidad constante y ambición.

De momento, Ibai no lo está logrando. En tres jornadas, el Real Zaragoza no está jugando como él quiere. Tuvo el control en Tarragona pero sin pólvora, jugó mal en la primera mitad contra el Antequera aunque mejoró en la segunda y su encuentro en Torremolinos fue pobre en ese sentido.

Este domingo, la calidad de Jardí marcó el camino hacia el triunfo y evitó un susto al final del partido. En todas las categorías, y más en el tercer escalón del fútbol, hay otra forma de llegar al gol. El balón parado será muy importante este año para el Real Zaragoza: su buen uso en ataque y, por supuesto, saber defenderlo bien cuando quien amenace sea el contrario. Así llegó el 0-2 en Torremolinos, tanto de Diego González a la salida de un córner, y el 1-3 de Jardí, bellísimo golpeo de falta.

Mientras cuaja el plan de buscar las victorias a través de la combinación y el pase, si es que en algún momento llega a hacerlo en una categoría con estos campos y este perfil de rivales, será muy importante que el Real Zaragoza sepa ganar con poco fútbol. Con los goles de sus jugadores con más clase o a través del balón parado, un arma cada vez de más relevancia, especialmente conforme las categorías descienden de nivel.