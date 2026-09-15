Los jugadores del Real Zaragoza Jardí y Diego González, en el once ideal de la jornada en Primera RFEF

Como no podía ser de otro modo, Jaume Jardí figura en el once ideal de la jornada en Primera RFEF. El catalán, autor de un gol y dos asistencias (además de provocar otro gol al estrellar en la madera un tiro lejano que acabó en la red tras golpear en la espalda del meta del Torremolinos) el pasado domingo, está entre los once mejores de la tercera fecha del calendario.

Pero Jardí no es el único zaragocista en esa selección, ya que Diego González también figura en esa alineación compuesta por los efectivos más destacados de la jornada. Es la segunda semana consecutiva en la que el central figura en una lista en la que Real Zaragoza y Nástic son los equipos que más jugadores aportan.

La alineación ideal la completan el portero José Salcedo, del Águilas; mientras que el zaguero del Nástic Van Run acompaña a Diego en el centro de la defensa, con Astals (Ibiza) y Sarasqueta (Bilbao Athletic) ocupan los laterales. El centro del campo lo integran Anai Morales (Logroñés), Meshak (Nástic) y Natalio (Avilés) y acompañan a Jardi en labores ofensivas Miguel Cobo (Atlético Madrileño) y Gaitán (Villarreal B).