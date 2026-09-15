Los jugadores del Real Zaragoza Jardí y Diego González, en el once ideal de la jornada en Primera RFEF
El conjunto aragonés es, junto al Nástic, el que más futbolistas aporta a una selección en la que el central figura por segunda semana consecutiva
Como no podía ser de otro modo, Jaume Jardí figura en el once ideal de la jornada en Primera RFEF. El catalán, autor de un gol y dos asistencias (además de provocar otro gol al estrellar en la madera un tiro lejano que acabó en la red tras golpear en la espalda del meta del Torremolinos) el pasado domingo, está entre los once mejores de la tercera fecha del calendario.
Pero Jardí no es el único zaragocista en esa selección, ya que Diego González también figura en esa alineación compuesta por los efectivos más destacados de la jornada. Es la segunda semana consecutiva en la que el central figura en una lista en la que Real Zaragoza y Nástic son los equipos que más jugadores aportan.
La alineación ideal la completan el portero José Salcedo, del Águilas; mientras que el zaguero del Nástic Van Run acompaña a Diego en el centro de la defensa, con Astals (Ibiza) y Sarasqueta (Bilbao Athletic) ocupan los laterales. El centro del campo lo integran Anai Morales (Logroñés), Meshak (Nástic) y Natalio (Avilés) y acompañan a Jardi en labores ofensivas Miguel Cobo (Atlético Madrileño) y Gaitán (Villarreal B).
- El Real Zaragoza resiste a la locura para ganar en Torremolinos (3-4)
- El peaje de la victoria del Real Zaragoza en Torremolinos: probable lesión de Ander y sustos de Delgado, Iranzo y Diego
- El aragonés Iván Azón debuta en Primera División: el Getafe se lleva tres canteranos del Real Zaragoza en 14 meses
- Ibai, después del Juventud Torremolinos-Real Zaragoza (3-4): 'El estar obligado a cambiar a Rubo y Diego nos ha hecho daño
- Jardí no tiene cláusula de desenganche en caso de que el Real Zaragoza no ascienda
- Saidu todavía no es propiedad del Real Zaragoza al 100%
- Delio Toledo, exjugador del Real Zaragoza: 'El Zaragoza no puede estar en la tercera categoría, tiene dos opciones, subir sí o sí
- La afición del Real Zaragoza juega en otra categoría