Otra opción para el Real Zaragoza de Ibai: Diego Monzón supera un golpe en la cabeza

Diego Monzón, el juvenil que llamó la atención durante la pretemporada con el primer equipo del Real Zaragoza, vuelve a estar disponible después de completar el protocolo establecido para asegurar una completa recuperación tras recibir un golpe en la cabeza.

En su caso, el canterano fue baja la pasada jornada debido a una brecha provocada por un golpe con un rival durante el partido de la primera jornada de Tercera RFEF disputada con el Deportivo Aragón en Tamarite. Como sucedió con Diego González en pretemporada, Monzón también se vio obligado a guardar reposo durante unos días y a guardar descanso la siguiente jornada, en la que el filial recibió a La Almunia y el primer equipo se desplazó a Torremolinos.

De este modo, Monzón, que ya se ejercitó el lunes con el primer equipo, volverá a estar disponible el próximo fin de semana, lo que es una buena noticia para Ibai, que podría recurrir al mediocentro en función de los problemas físicos de Ander, que el domingo se retiró a los diez minutos de la reanudación con una posible rotura muscular leve que, en todo caso, deberán confirmar las pruebas médicas.

Pero, a estas horas, no es seguro que ninguno de los cuatro jugadores que acabaron tocados el partido en Torremolinos sean evaluados con exámenes médicos. Se ha optado por esperar hasta la vuelta al trabajo, este miércoles, para analizar las sensaciones tanto de Ander como de Iranzo, Diego y Delgado. Será entonces cuando se decidirá si alguno de ellos se somete a pruebas aunque las sensaciones son positivas y existe cierto optimismo en que todos ellos no sufran más que una sobrecarga.

Por si acaso, Monzón vuelve a escena. Se trata de un jugador que gusta mucho tanto a la dirección deportiva como a Ibai, que en pretemporada ya declaró a este diario que "Monzón tiene un nivel muy alto, es cierto que es una pena porque hay mucha gente buena en su posición y eso igual le hace tardar más, pero Monzón va a ser jugador de primer equipo del Zaragoza seguro. Tiene todas las capacidades y condiciones para jugar en diferentes alturas, se perfila bien siempre, mira hacia delante, tiene piernas para poder sostener idas y vueltas y apretar... Posee todas las capacidades para ser jugador de primer equipo más pronto que tarde, pero es cierto que al final va a ser más necesidades que otra cosa. Es un jugador que llama la atención".