El Real Zaragoza vuelve a estar entre los diez primeros casi 600 días después: Aúpa Zaragoza

Jornada 24 de la temporada 24-25. El Real Zaragoza derrota a domicilio al Málaga (1-2) y escala hasta la novena posición de la tabla de Segunda División. Tasende, de magistral lanzamiento de falta, y Pau Sans remontan el tanto inicial de Dioni para otorgar la primera ( y única) victoria a Miguel Ángel Ramírez como entrenador zaragocista. No duraría mucho más el entrenador canario, que se marcharía después por la puerta de atrás tras ser incapaz de detener una caída en barrena que condujo al Zaragoza, para variar, al borde del precipicio.

Aquella fue la última vez que el conjunto aragonés pisó tierra firme. Desde entonces, el Zaragoza se ha movido entre arenas movedizas y con las llamas escaldando un trasero que olía a chamusquina desde hace mucho tiempo. Durante casi 600 días, la escuadra blanquilla se mantuvo anclada al peligro y la zozobra desde la parte baja de la clasificación.

La macabra cuenta acabó el domingo. El triunfo en Torremolinos (3-4) devolvió a los aragoneses a la zona alta 595 días después. Es séptimo ahora el Zaragoza, cuyos seis puntos sobre nueve posibles son los mismos que ostenta el último equipo que disputaría ahora el playoff de ascenso a Segunda. Por fin, el Zaragoza observa a la mayoría de sus rivales desde arriba, no en el fondo del pozo hundido en la miseria.

Desde aquel lejano 25 de enero de 2025, cuando era noveno a la conclusión de la jornada 24 de la campaña 24-25, el equipo aragonés permanecía hundido en la miseria en los bajos fondos

De hecho, tras aquella debacle posterior a la victoria en La Rosaleda, el Zaragoza se perpetuó en una decimoctava plaza que le mantuvo al filo del abismo pero finalmente a salvo de un descenso a Primera RFEF que, sin embargo, ya no pudo esquivar la temporada siguiente, en la que siempre estuvo entre los peores de una categoría en la que acabó el último de la fila.

Así, el decimoséptimo puesto que ocupó al término de la primera jornada de la 25-26 fue su mejor ubicación del curso. Y es que, a partir de entonces, todo fue a peor. Mucho peor. Se fue Gabi para que Larraz cayera en la trampa de una interinidad venenosa para que la propiedad y el entonces director deportivo Txema Indias pusiera la vida del Zaragoza en manos de Rubén Sellés, que venía de ser despedido en Inglaterra tras acumular derrotas. El valenciano también fracasó y la opción de casa, David Navarro, tampoco fue capaz de enderezar una nave a la deriva que se ganó a pulso acampar en la última plaza. Ahora, dos victorias seguidas tras la derrota inicial en Tarragona devuelven al Zaragoza a un lugar casi olvidado.