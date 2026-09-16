Ander, Iranzo, Joaquín Delgado, Diego González, Espiau... Pleno de regresos en la vuelta al trabajo del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ha vuelto al trabajo este miércoles tras la jornada de descanso de ayer y las buenas sensaciones con todos los jugadores que arrastraban molestias del partido ante el Juventud de Torremolinos se han confirmado en la sesión. Y es que Ander Herrera, Rubo Iranzo, Diego González y Joaquín Delgado han comenzado la actividad al mismo ritmo que sus compañeros, realizando el trabajo, al menos en su gran mayoría, y de este modo todo apunta a que sus molestias se quedaron en sobrecargas y que podrán ser de la partida ante el Cartagena el domingo, mientras que Edu Espiau, que fue baja en tierras malagueñas por molestias en el gemelo, una contractura, tambén ha trabajado con el resto del grupo.

Ander era el que más preocupaba de los cuatro futbolistas que acabaron el duelo liguero del pasado domingo con molestias, puesto que estaban localizadas en el muslo, su zona más recurrente en cuanto a dolencias musculares, y el propio Ibai Gómez no descartó que sufriera una pequeña rotura, pero ya el lunes las sensaciones fueron buenas e hizo la sesión de rehabilitación y compensación con el resto de titulares y su presencia este miércoles termina de confirmar esa impresión. Ander fue relevado en el minuto 54 por Lucas Terrer, aunque la ausencia de lesión evidencia que dejó el duelo a tiempo.

Mientras, el central Rubo Iranzo, con molestias en el isquio, el delantero Joaquín Delgado, también en esa zona, y el también central Diego González, en el aductor, ya dejaban claro tras el choque que no había lesión, aunque los dos defensas, al igual que Ander, tuvieron que dejar el partido en la segunda mitad. Mientras, el ariete utrerano tuvo ese dolor justo en la última jugada, al intentar un remate a puerta.

El ariete Edu Espiau fue baja en Torremolinos por una molestia en el gemelo y ya no entrenó desde el jueves pasado con sus compañeros, se le hicieron pruebas el fin de semana que revelaron que no había lesión, y sí una contractura, y también podría estar disponible ante el Cartagena, donde Ibai Gómez podrá contar si así lo desea con Diego Monzón, que no pudo jugar en el pasado fin de semana con el filial tras un golpe en la cabeza en la primera jornada de Liga en Tercera RFEF.

Noticias relacionadas

De la cantera han estado los metas Berrar y Olmos, ya que Manolache, el tercer arquero habitual, arrastra una pequeña dolencia muscular, mientras que como jugadores de campo han participado Tobajas y el mencionado Monzón.