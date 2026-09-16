Un canterano del Real Zaragoza continúa su carrera en una liga exótica: "Un nuevo jugador entra en la historia"

El Real Zaragoza ha vivido en los últimos años como la cantera echaba una mano al primer equipo ante la mala situación económica que ha atravesado el club. A lo largo de estas temporadas, numerosos jugadores criados en las instalaciones de la carretera Valencia ha promocionado al primer equipo. Hace ya unos cuantos años, los entrenadores del fútbol base se frotaban las manos con la generación del año 96.

Este grupo de futbolistas conformaban una de las generaciones más prometedoras de la cantera del Real Zaragoza. Raúl Guti, Jesús Bernal, Sergio Buenacasa, Héctor Otín, David Aparicio y Sergio Gil lideraban un equipo que no tenía rival en Aragón. Buenacasa dio muy pronto el salto al Barcelona y Otín tardó un poco más en marcharse a la Juventus tras una pretemporada con el primer equipo. El resto apostaron por seguir en casa y algunos como Guti o Sergio Gil llegaron a tener protagonismo con los mayores muy pronto. Sin embargo, el paso del tiempo no ha beneficiado a ninguno de los citados jugadores que al cumplir los 30 siguen sin cumplir las expectativas de su juventud.

Un nuevo destino para Sergio Gil

Sergio Gil ha encontrado equipo tras quedarse libre el pasado 30 de junio. El zaragozano militó la temporada pasada en la Sociedad Deportiva Logroñés, equipo del que se despidió en redes sociales con un cariñoso post. "Después de dos años defendiendo estos colores, ha llegado el momento de cerrar una etapa muy especial en mi carrera y en mi vida. Hoy me toca despedirme de la SD Logroñés con el corazón lleno de gratitud. Han sido dos temporadas intensas, cargadas de emociones, desafíos y aprendizajes. Dos años en los que he tenido el privilegio de vestir esta camiseta y representar a un club con una identidad y unos valores que siempre llevaré conmigo", escribió en su perfil de Instagram

Ahora, tras unos meses realizando entrenamientos por su cuenta para no perder la forma física, el talentoso mediocentro emprende una nueva aventura en una liga exótica. Sergio Gil ha firmado por el Thrissur Magic FC, un equipo de la India que juega en la Super League Kerala (SLK). Esta competición es una liga profesional de fútbol masculino de nivel regional que se desarrolla en el estado de Kerala, India.

Está organizada por la Asociación de Fútbol de Kerala (KFA) en alianza con entidades privadas y cuenta con la sanción oficial de la Federación de Fútbol de la India (AIFF) y de la FIFA. La liga se compone de 6 franquicias comerciales. Se juega bajo un formato de liga de ida y vuelta (double round-robin), donde los cuatro primeros clasificados avanzan a una fase eliminatoria de semifinales y final para definir al campeón.

Sergio Gil le intenta quitar el balón a Ángel / JAIME GALINDO

"Prepárate para algo de magia española que controla el juego desde el medio del campo. ¡Deja una cálida bienvenida a nuestro nuevo centrocampista general en los comentarios de abajo! Listos para dictar el juego y anclar nuestro mediocampo para la nueva campaña", anunciaban los aficionados del club indu en una publicación en redes sociales.

Sergio Gil fue uno de los culebrones del mercado de fichajes del verano de 2016 cuando decidió poner punto final a su etapa en el Real Zaragoza y tenía ofertas de grandes equipos del fútbol francés como el Olympique de Marsella o el Mónaco. Finalmente, ninguna opción en el extranjero se concretó y el canterano terminó fichando por el Lugo. En la categoría de plata también vistió la camiseta del Extremadura y ya comenzó un recorrido por el fútbol modesto pasando por el UE Costa Brava (antiguo Llagostera), Calahorra, Alcoyano y SD Logroñés.

Un jugador sin equipo y dos retornos a equipos aragoneses

Sergio Gil ha sido el último jugador de la generación del 96 en encontrar equipo, pero hay otro futbolista de la misma edad que se encuentra libre. Raúl Guti puede fichar por cualquier club tras finalizar su relación contractual con el Real Zaragoza el pasado mes de junio. El centrocampista formó parte de la plantilla que descendió al club a Primera RFEF y ha rechazado varias propuestas este verano.

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Aparte de Sergio Gil, Sergio Buenacasa también encontró equipo hace un par de semanas. Tras superar una grave lesión de rodilla, el delantero ha decidido bajar un par de escalones para jugar en la UD Casetas de Regional Preferente. Otro jugador de la generación del 96 que ha regresado al fútbol aragonés ha sido David Aparicio. El mediocentro firmó este verano por el Utebo de Segunda Federación.